5 conseils anti-gaspillage alimentaire

1 – Revoir notre vision de la fraîcheur

De nombreux aliments non moisis sont jetés tous les jours aux poubelles. Derrière ce fléau qui génère un énorme gaspillage se cache une vision de l’aliment parfait, construite notamment par le marketing alimentaire et les abus de la publicité. Ainsi, une tomate qui n’est pas ronde, une pomme légèrement tachée suffisent parfois à rebuter le consommateur ou à entraîner un premier tri dès leur arrivée chez le grossiste. Mais plus qu’une simple marchandise, l’aliment est avant tout un produit organique et vivant... Alors, ne cherchez plus la perfection!

Des poivrons, melons, pommes de laitue, choux-fleurs et plusieurs autres denrées alimentaires ont été jetés dans une poubelle. Photo : Facebook



2 – Revoir les dates de péremption

Comment décide-t-on de ce qui est comestible ou pas? C’est la question que pose dès les années 80 l’humoriste Pierre Labelle. Dans cette vidéo, Danny St Pierre explique aussi comment tirer le maximum de repas d’un petit poulet brun.

Gaspillage alimentaire

On sait aujourd’hui que les dates de péremption incitent à jeter des produits, puisqu’elles indiquent en fait la meilleure période de qualité des aliments, qui restent encore consommables après cette date. Alors, à quand l’allongement de la durée de vie de nos aliments?

3 – Récupérer les aliments qui partent aux poubelles

Et si l’on instaurait une loi qui oblige les épiciers à redonner les invendus? Ou encore, si l’on instaurait un système de compostage dans les épiceries? Plusieurs initiatives penchent vers ces solutions, comme Moisson Montréal ou la Transformerie, qui récupère les invendus et les valorise en les cuisinant sous forme de tartinades sucrées et salées appelées « les rescapées ».

Le fléau du gaspillage en épicerie

4 – Cuisiner zéro déchet

Florence-Léa Siry, invitée de Marina Orsini, montre comment donner jusqu’à sept vies à un légume défraîchi. Elle cuisine par exemple des légumes rôtis, puis les mélange à une salade, les utilise dans des sandwichs, dans une omelette. Son approche créative pour accommoder les restes aide même à devenir un meilleur cuisinier.

Cuisine zéro gaspillage

5 – Apprendre à gérer son frigo

Une carotte ou un céleri mou, ce n’est pas un problème pour Bob le Chef, qui offre des conseils pour prendre en main la gestion du frigo et éviter le gaspillage alimentaire. Une de ses astuces : des épluchures aux restants de légumes, il conserve tout pour une future soupe.