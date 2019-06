Après Les invincibles et Série noire, une troisième série pour Létourneau et Rivard

Je pense que vous allez reconnaître l’esprit des Invincibles et de Série noire. C’est un peu un mélange des deux. Je suis revenu au thème des relations amoureuses qu’on abordait beaucoup dans Les invincibles, qu’on avait délaissé dans Série noire, mais l’élément criminalité qu’on aimait beaucoup dans Série noire revient. C’est comme une espèce d’hybride. C’est une comédie, c’est drôle, il y a beaucoup d’action, mais ce n’est pas juste drôle. François Létourneau

L'unique différence est que François Létourneau l’a écrit seul. Jean-François Rivard a choisi de se limiter à la réalisation. « C’est long écrire pendant un an, et j’avais besoin d’une pause », avoue-t-il.

Une partie de la distribution de la nouvelle série du duo François Létourneau et Jean-François Rivard Photo : Radio-Canada/Arcouette&Co.

Cette comédie dramatique se déroulera donc durant l’été 1974 à Sainte-Foy, dans la banlieue de Québec. Deux couples en crise vont reconduire leurs enfants au camp de vacances.



De retour chez eux, ils sont confrontés à l’état lamentable de leur vie conjugale. Infidélités et trahisons éclatent alors au grand jour. Dans une société où le divorce demeure encore rare, que feront les Delisle et les Paquette? Ils deviendront les criminels les plus meurtriers de l’histoire du crime organisé de la région de Québec.

Pas une série historique

Le réalisateur de la série, Jean-François Rivard, souligne toutefois que ça ne sera pas une série historique.



On pourrait voir certaines marques de l’époque, mais ça ne sera pas au coeur du récit.

Je ne veux pas que ça soit une chronique sur les années 70, pour moi c’est secondaire. Ce qui est important pour moi, c’est comment les gens étaient à cette époque dans les interactions. Le reste, c’est accessoire. Jean-François Rivard

Il y aura cependant un petit côté véridique et d’information historique. Par exemple, le personnage de François Letourneau travaillera pour Robert Bourassa, qui était premier ministre en 1974. On verra aussi René Simard qui avait gagné le Grand prix du Festival international de la chanson de Tokyo le 2 juillet 1974.

J’ai lu Le soleil de l’été 74 et je suis allé chercher quelques éléments d’actualité. J’ai parsemé mes textes de ça. En même temps, c’est une série qui n’a aucune valeur historique. C’est une époque où tout était possible, mais [où] les carcans sociaux étaient encore très forts. François Létourneau

Létourneau inspiré par son enfance

François Létourneau, qui jouera aussi l’un des rôles principaux, s’est inspiré de sa propre histoire. L’idée lui est venue quand son propre enfant est parti en camp de vacances. C’était la première fois qu’il se retrouvait seul avec son amoureuse.

Son enfance l’a aussi inspiré, ayant grandi à Sainte-Foy, où il est né en 1974. Sauf que ses parents ne sont pas devenus des criminels pendant son absence...

Quand je suis revenu d’un camp de vacances, mes parents m’ont annoncé qu’ils se séparaient. Je me suis demandé ce qui s’était passé pendant ce mois-là quand j’étais absent. Je me sers de mes souvenirs. François Létourneau

Si les personnages principaux deviennent des criminels et en viennent jusqu’au meurtre, on ne pourra s’empêcher de les aimer. On verra aussi ces couples qui s’étaient éloignés en vivant le quotidien dans lequel ils vont se retrouver. « Ce sera bon pour le couple, mais mauvais pour les gens autour », résume l’auteur.

Karine Gonthier-Hyndman tiendra l'un des rôles principaux de la série écrite par François Létourneau. Photo : Radio-Canada/Arcouette&Co.

Les femmes en vedette

Dans C’est comme ça que je t’aime, François Letourneau a décidé de donner de l’importance aux personnages féminins. Il avoue avoir été très gêné que certains rôles féminins n’étaient que des faire-valoir dans Série noire, notamment celui d’Édith Cochrane.

Les trois personnages féminins sont super importants et font beaucoup avancer l’action. Je me suis donné ce défi. François Létourneau

Le personnage de Patrice Robitaille, Serge, travaille dans un grand magasin. Sa femme Micheline, jouée par Karine Gonthier-Hyndman est chargée de cours dans une université. François Letourneau incarne Gaétan, marié à Huguette, personnifiée par Marilyn Castonguay, une femme au foyer enceinte et malheureuse.

Elle sera la bougie d’allumage du malheur. Elle se trouvera une fibre criminelle et elle sera très bonne. François Létourneau

Marilyn Castonguay sera l'un des personnages principales de la nouvelle série écrite par François Létourneau. Photo : Radio-Canada/Arcouette&Co.

La série sera présentée en primeur sur l’Extra d’ICI Tou.tv. La première saison se déroulera durant les trois semaines du camp de vacances des enfants. S’il y a une deuxième saison, elle se passera durant l’été 1975, en l'absence également des enfants.

Outre les couples, la distribution est aussi composée de Sophie Desmarais, Rémi-Pierre Paquin, Jean-François Provençal, René Richard Cyr, Chantal Fontaine, Mani Soleymanlou, Gaston Lepage, Patrick Drolet, Alexis Lefebvre, Sébastien Rajotte et Rodney Kellman.

Le tournage commencera dans deux semaines.