Les moments marquants de Céline Dion à Las Vegas

La chanteuse a proposé trois spectacles différents dans cette ville au cœur du désert, avec des pauses, notamment entre 2007 et 2011, le temps de faire une tournée mondiale et de donner naissance à ses jumeaux.

Les débuts à Las Vegas : 2003-2007

Le 25 mars 2003, Céline Dion offre le premier d’une longue série de spectacles à Las Vegas. La mère d’un garçon de 3 ans a alors les cheveux courts et blonds.

Céline Dion lors de la première de son spectacle à Las Vegas le 25 mars 2003 Photo : Associated Press/JOE CAVARETTA

Ce premier séjour de Céline Dion à Las Vegas dure jusqu’au 15 décembre 2007, date de la dernière et 723e représentation de son spectacle A new day...

Le retour : 2011 - 2014

La chanteuse prend une pause de la ville lumière pendant trois ans, puis revient avec un nouveau spectacle en mars 2011. D’ailleurs, Las Vegas célèbre en grand son retour, comme le relate le journaliste Claude Deschênes à l'époque.

Céline Dion et sa famille sont accueillis au Cesars Palace de Las Vegas, le 16 février 2011. Photo : AFP/Getty Images/Ethan Miller

Le 15 mars 2011, la chanteuse amorce une autre série de concerts à Las Vegas. Le nombre de spectacles est moindre que lors de son premier séjour. On oublie les nombreux danseurs et la scène en pente, la mise en scène est plus sobre, avec une touche technologique orchestrée par la firme québécoise Moment Factory.

« Ça n’a rien à voir avec ce que vous avez vu avant », souligne son chef d’orchestre de l'époque, Claude « Mégo » Lemay.

Je trouve que je chante mieux maintenant depuis que je suis mère. Ça serait dommage que je ne me paye pas ce trip-là Céline Dion en conférence de presse après le premier spectacle

Une pause pour soigner René Angélil

En juin 2014, l'agent et mari de Céline Dion, René Angélil, quitte son poste de chef de la direction des Productions Feeling inc., qui gère la carrière de la célèbre chanteuse. Il cède sa place à son partenaire et ami, Aldo Giampalo. La journaliste Tanya Lapointe fait le point sur la situation.

Céline Dion suspend sa carrière

Finalement, en août 2014, Céline Dion annonce qu’elle met sa carrière en veilleuse en raison des problèmes de santé de son mari et imprésario, René Angélil. Les concerts à Las Vegas sont aussi mis sur pause.

Une capsule de Radio-Canada souligne l’impact de la présence de Céline Dion pour Las Vegas.

Céline Dion et l'économie de Las Vegas

Après cette annonce, Tanya Lapointe, journaliste culturelle, et Pierre Marchand, fondateur de MusiquePlus, analysent l'annonce à l’émission 24 heures en 60 minutes.

Qu’elle prenne une décision aussi drastique, qu’elle annule autant de spectacles, ça laisse croire au pire. Tanya Lapointe

Céline suspend sa carrière

2015-2019 : les dernières années

Après une année de pause pour prendre soin de sa santé et de René Angélil, Céline Dion fait un retour sur scène à Las Vegas, le 27 août 2015, à la demande de son mari. Le spectacle a subi des changements, comme l'explique la journaliste Tanya Lapointe, qui assiste à cette première.

Le grand retour de Céline Dion

« À un moment, elle a présenté des images de sa famille, des enfants et de René Angélil. C’est un spectacle qui avait un caractère très particulier, car on sait que René Angélil est très malade, il combat un cancer de la gorge, il n’a pas pu assister à la représentation », souligne Tanya Lapointe.

Demain n’existe pas. Donc, on n’a pas de plan, nous n’avons pas d’avenir demain, parce que notre avenir commence ce soir. C’est comme ça que je veux le voir, car sinon c’est trop lourd. Parce qu’on ne le sait pas. Si on pouvait vous dire : "C’est ça la date", est-ce que ça serait plus facile? Je ne le crois pas. Céline Dion

Le retour de Céline Dion à Las Vegas

La mort de René Angélil

Le 14 janvier 2016, René Angélil meurt des suites de son cancer. Lors d’une entrevue avec Anne-Marie Dussault, Mitch Garber, PDG de Caesars Interactive, rend hommage au célèbre agent de Céline Dion.

« C’était un homme d’affaires par excellence » - Mitch Garber

Céline Dion prend une pause de Las Vegas et revient à Montréal pour la chapelle ardente et les funérailles de René Angélil.

La chanteuse accueille les milliers de personnes qui viennent rendre hommage à son mari.

L'amour du public pour un couple exceptionnel

Pendant les funérailles, deux de ses fils, Patrick et René-Charles, lui rendent hommage.

Funérailles de René Angélil: allocutions des fils Patrick et René-Charles

Plus d’un mois après la mort de son mari, Céline Dion est de retour sur scène à Las Vegas. Évidemment, l’émotion est au rendez-vous.

Céline Dion : un retour plein d’émotions

Le 31 juillet 2016, Céline Dion offre le premier spectacle d’une série de 10 prévue au Centre Bell à Montréal. Il s'agit d'un retour au Québec après les funérailles de René Angélil.

Vedettes et fans réunis pour le spectacle de Céline Dion

À la fin de l’été 2016, qu’elle passe au Québec, Céline Dion offre une longue entrevue à la journaliste Anne-Marie Lemay à Trois-Rivières.

J’aurais souhaité prolonger ce séjour, mais je me dis que toute bonne chose a une fin. Mais ce n’est pas une vraie fin. Quand je pars, il y a une partie de moi qui reste ici. Céline Dion

Céline Dion dit au revoir au Québec

En route vers un nouveau départ

Le 9 octobre 2016, Céline Dion donne son 1000e concert à Las Vegas.

La 1000e de Céline Dion à Vegas

Le 30 mars 2018, Céline Dion a 50 ans. Malheureusement, le spectacle qu’elle devait offrir à Las Vegas ce soir-là est annulé, car la chanteuse est malade.

Céline Dion fête ses 50 ans

En septembre 2018, sur les réseaux sociaux, elle annonce que son dernier concert à Las Vegas aura lieu le 8 juin 2019.

Céline Dion met fin à sa résidence à Las Vegas

Le 8 juin 2019, après 16 ans de spectacles, Céline Dion fait tomber le rideau sur Las Vegas. Le journaliste Louis-Philippe Ouimet est sur place.