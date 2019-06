Ginette Reno à Bonsoir bonsoir! et à Viens-tu faire un tour?

Une des plus belles voix du Québec, elle a réalisé en s’écoutant il n’y a que cinq ans qu’elle « chantait pas pire », dit-elle en entrevue avec Jean-Philippe Wauthier.

Quand elle a commencé à chanter, elle faisait un salaire supérieur à celui de son père, qui travaillait très dur. « Ça rendait mon père fou », poursuit celle qui célèbre ses 60 ans de carrière.

Parce qu’elle souffre de surdité – il lui reste moins de 10 % de ses facultés auditives dans chacune de ses oreilles –, Ginette Reno a voulu se trouver une autre passion que le chant. « Et j’ai commencé à écrire. En ce moment, j’ai à peu près cinq projets. J’en ai trois qui vont sortir l’année prochaine. [...] J’écris aussi bien que je chante. »

Je n’ai pas été élevée, j’ai été domptée. On me disait des mots très durs. Ma mère était très violente avec moi.

Elle sera également ce dimanche à Viens-tu faire un tour? avec Michel Barrette. Elle revisitera des lieux marquants de son enfance sur Le Plateau-Mont-Royal.

Nous avons cet extrait où elle parle des Noëls bien modestes de son enfance, sans cadeaux, sans fête et sans sapin dans le trop petit appartement de sa famille. À voir dimanche, 9 juin à 20 h.

À Noël, on allait à la messe de minuit. On revenait, on mangeait une sandwich au jambon. […] C’était pas Noël pour donner des cadeaux.

Ginette Reno