Le Saint-Laurent pourrait nourrir le Québec

Le constat est accablant : le Saint-Laurent regroupe 90 espèces comestibles, mais nous n’en connaissons en moyenne que 6. Parmi les espèces très diversifiées et savoureuses qu’on mange peu, on compte par exemple le couteau de mer, le buccin commun, le flétan ou encore le sébaste.

Capsule chiffrée #50 - Consommation des produits de la mer

L’exportation des produits marins du Saint-Laurent

Alors pourquoi ne faisons-nous pas honneur à ces produits? Tout simplement car ces poissons et crustacés n’arrivent pas jusque dans nos assiettes. En effet, au Québec, 64 % des produits de la mer viennent de l’étranger. Malheureusement, les habitudes sont tenaces. Si 2,5 millions de tonnes de sébastes nagent dans le fond du Saint-Laurent, les consommateurs préfèrent les crevettes du Vietnam, le saumon du Chili ou encore le tilapia de Chine, qui prédominent sur les étals. Enfin, la moitié de la pêche québécoise est envoyée à l’étranger et 80 % de la production canadienne est écoulée dans plus de 70 pays.

Garde-manger insoupçonné

Des initiatives pour manger local

Pour renverser la balance, des pêcheurs, restaurateurs et tant d’autres travaillent à augmenter la diversité dans nos assiettes en faisant découvrir ou mieux connaître ces produits marins. Le musée Exploramer, situé à Sainte-Anne-des-Monts, en Gaspésie, présente, via le programme Fourchette bleue, une liste de poissons et d’organismes comestibles peuplant le Saint-Laurent marin. Les Jardins de Métis mettent en valeur les produits issus de la pêche durable avec des menus gastronomiques servis dans les restaurants des jardins.

Une preuve que les nouveaux moyens de consommer en circuit court aident autant à réduire l’empreinte carbone qu’à développer la culture culinaire de tout le paysage québécois.