Dans les coulisses de la fabrication d’Alegría

Présenté pour la première fois en 1994, Alegría a attiré 14 millions de spectateurs dans le monde. Jusqu’en 2013, plus de 6000 représentations ont été présentées dans le monde entier.

Le documentaire Alegría : un vent de changement entraîne les téléspectateurs dans les coulisses de la conception et des répétitions de ce spectacle, avec la musique en toile de fond.

Ce documentaire offre un regard privilégié sur la création de la nouvelle mouture d’Alegría, qui est présentée jusqu’au 21 juillet sous le Grand Chapiteau du Vieux-Port de Montréal.

J’ose espérer que [les gens] vont être soufflés autant, et pourquoi pas, plus même qu'à l’époque. J’ai envie qu’ils ressentent cette charge émotive, ce grand plaisir d’émerveillement, ce côté un peu enfantin qu'il y a à entrer dans un univers où [l'on perd ses notions d'espace et de temps].

Jean-Guy Legault, metteur en scène du spectacle