5 dragons investissent 200 000 $ pour l’invention d’un mineur

C’est en regardant Dans l’œil du dragon en 2017 qu’Éric Bourque a été inspiré pour créer le K-911, un équipement de protection pour les travailleurs des mines. C’est la présentation du Firemask qui a allumé la flamme d’inventeur et d’entrepreneur chez lui.

« Le plus grand risque pour les mineurs est la fumée causée par un incendie sous terre », dit Éric Bourque, lui-même mineur de Rouyn-Noranda.

Les dragons ont été fort impressionnés par l’invention d’Éric Bourque. De son côté, Nicolas Duvernois admet être touché par la mission de l’entreprise de cet inventeur, puisque son grand-père était mineur.

Une entente de 200 000 $ pour 20 % de l’entreprise Karzelek a été conclue avec Marie-Josée Richer, Dominique Brown, Vincent Guzzo, Isabèle Chevalier et Nicolas Duvernois.

Voyez la présentation d’Éric Bourque

Karzelek (première partie)

Consultez le site pour obtenir plus de détails sur l’entreprise Karzelek d’Éric Bourque.

Le coup de cœur des 5 dragons

Kevin Gouin avec sa planche d’entraînement de hockey PowerShoot a aussi réussi à séduire les cinq dragons. Toutefois, plutôt qu’investir financièrement dans son projet, ils ont décidé de lui référer des contacts et de lui donner des conseils, sans rien demander en échange.

Une première à l’émission, les dragons sont allés rejoindre le candidat en coulisses après la présentation pour réitérer tout leur appui.

Voyez les cinq dragons aller féliciter Kevin Gouin en coulisses

En coulisses avec PowerShoot

Consultez le site pour obtenir plus d’information sur PowerShoot.

L’entrepreneuse qui a montré que tout est possible

Nicolas Duvernois et Isabèle Chevalier ont eu un véritable coup de foudre pour Karine Bonneau de Sainte-Sophie, dans les Laurentides. Son entreprise Sainte-Saucisse fabrique des saucisses artisanales haut de gamme et exemptes des principaux allergènes.

L’entrepreneuse a révélé avoir eu un passé particulier, puisqu’elle a déjà été dans la rue à laver des pare-brise de voiture. Son entreprise collaborera d’ailleurs avec la Fondation des Auberges du cœur à l’été 2019, un organisme qui l'a beaucoup aidée lorsqu'elle était jeune.

Le message que je veux passer aux jeunes femmes est que même si elles viennent d’un milieu moins favorisé, ça n’empêche pas d’être qui vous voulez être dans la vie. Il suffit de se mettre l’idée en tête et de défoncer les barrières. Karine Bonneau

Isabèle Chevalier a été grandement impressionné par son parcours, tout comme Nicolas Duvernois, qui n’a pu s’empêcher de verser une larme. Lui aussi a connu un cheminement difficile. Les deux dragons ont offert 20 000 $ pour 25 % de l’entreprise.

Regardez la présentation de Sainte-Saucisse

Sainte Saucisse - première partie

Consultez le site pour obtenir plus d’information sur Sainte-Saucisse.

Les entrepreneuses qui ont donné un cours de pitch

Andrea Gomez et Rachelle Séguin ont brillé lors de la présentation de leur entreprise, Omy Laboratoires. Elles offrent des produits cosmétiques sur mesure aux femmes de tous âges.

Elles étaient préparées et convaincantes, et connaissaient bien leur entreprise et l’industrie.

Vous venez de donner un cours sur comment faire un pitch. Vous avez toujours la bonne réponse. On essaye de vous piéger depuis le début. Vous êtes solides! Nicolas Duvernois

Voyez la présentation d’Omy Laboratoires

Omy Laboratoires,1ère partie

Dominique Brown et Isabèle Chevalier ont investi 50 000 $ pour 20 % de l’entreprise.

Consultez notre site pour plus d’information sur Omy Laboratoires.

Un homme d’affaires et un scientifique

Une des présentations les plus spectaculaires de la saison a été celle du Bunker de la science. On a eu droit à d’inquiétants personnages avec des masques à gaz qui ont littéralement enflammé le studio.

David Bertrand et de Joël Leblanc ont ainsi présenté le Bunker de la science, un complexe de jeux scientifiques dans des salles immersives.

Les dragons se sont prêtés au jeu en enfilant un sarrau blanc et des lunettes de protection. Aucune entente n’a toutefois été conclue.

Voyez la présentation du Bunker de la science

Le Bunker de la science - première partie

Consultez notre site pour obtenir plus d’information sur Le Bunker de la science.

Visitez notre section En coulisses pour voir les dessus des présentations de nos candidats de la saison.

Revoyez la dernière émission de la saison.