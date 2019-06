Janette Bertrand fait encore notre éducation sexuelle

« Est-ce que tu sais tout sur le sexe? » C’est par une question à Jean-Philippe Wauthier que Janette Bertrand a commencé son entrevue.

L’animatrice et écrivaine donnait le ton. Pantois et sans voix, l’animateur a reçu en cadeau le plus récent livre de celle qui a déniaisé le Québec. Dans Vous croyez tout savoir sur le sexe?, Janette Bertrand a posé de nombreuses questions à Michel Dorais, sociologue et spécialiste du genre et des sexualités.

Même à 94 ans, Janette Bertrand continue ce qu’elle a toujours fait dans la vie, éduquer et informer la population québécoise.

D’ailleurs, Janette Bertrand est déçue des cours d’éducation sexuelle qu’on offre actuellement aux jeunes. Elle en donne la preuve en parlant des peurs des garçons selon les études.

Les petits gars demandent encore si leur pénis est assez grand. C’était la même chose il y a 30 ans. C’est quoi cette peur-là? Janette Bertrand

L’autre constat de Janette Bertrand, malgré des dizaines d’années de sensibilisation, est que le sexe est encore tabou.

« On en parle dans les histoires cochonnes. [...] Il y a quelques années, le clitoris n’était dans aucun livre de médecine, ne servant que pour le plaisir de la femme. Ce n’est pas moi qui le dis, c’est Michel Dorais. »

Janette Bertrand révèle le sujet de son prochain roman

L’écrivaine travaille actuellement sur son nouveau livre et a accepté d’en dévoiler le sujet principal, non sans hésiter et en ayant peur de la réaction de son éditrice.

« Est-ce que les parents sont responsables si leur fils est un violeur? »

Hommage de Jean-Sébastien Girard

« Vous êtes une bouteille d’oxygène dans l’espace », dit Jean-Sébastien Girard à propos de ce que représente Janette Bertrand pour lui.

Il rappelle tout ce que l’animatrice lui a appris, notamment que l’homosexualité n’est pas une maladie.

Il se souvient en particulier de l'émission L’amour avec un grand A du 20 mars 1992, qui portait sur le lesbianisme.

L’émission se termine, ma mère se tourne vers moi et me dit : "Minet [le surnom que lui donne sa mère], si jamais un jour tu m’annonces que tu es homosexuel, sache que je ne réagirai pas comme cette madame-là, car pour moi, ça ne ferait aucune différence. Jean-Sébastien Girard