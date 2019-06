Une ovation pour la cinéaste Alanis Obomsawin

Et pour cause, la cinéaste de 86 ans, qui est aussi chanteuse, conteuse et artiste visuelle, a été récompensée par de nombreux prix un peu partout sur la planète. Elle est l'une des cinéastes documentaires les plus primées au Canada.

Vous allez me faire tomber en amour. Alanis Obomsawin qui réagit à l'ovation que lui a réservée la salle lors du Gala Québec Cinéma

Alanis Obomsawin remet l'Iris de la meilleure réalisation

Dans Pour faire court, Helen Faradji résume en trois minutes le cinéma d’Alanis Obomsawin. Un cinéma engagé qui fait partie de notre patrimoine.

Révolutionnaire, Obomsawin a donné la parole aux Autochtones pour qu'ils puissent se raconter eux-mêmes. Un point de vue très, trop, rare dans notre cinématographie.

Ces films sont autant des outils de lutte contre les injustices que des oeuvres d'art. Helen Faradji

Alanis Obomsawin a réalisé plus de 50 documentaires tout au long de sa carrière avec l'Office national du film. Le plus connu est Kanehsatake, 270 ans de résistance, le premier des quatre films qu'elle a faits sur la crise d'Oka.