L’écriture des Pays d’en haut est terminée, mais est-ce vraiment la fin?

Un travail colossal

Au micro de René Homier-Roy, lui-même un grand admirateur de la série, l’auteur en a profité pour parler de l’immense charge de travail qu’a représentée l’écriture des Pays d’en haut. Il n’a pas lu le livre de Claude-Henri Grignon, Un homme et son péché, mais il a lu les 495 textes du téléroman Les belles histoires des pays d’en haut, ce qui représente plus de 15 000 pages. « J’ai plein de petites pépites, mais il faut les chercher, parce que ce n’est quand même pas une écriture contemporaine. Ça a vieilli. J’ai trouvé des perles de dialogues, des indices de temps à autre sur les personnages qui sont intéressants. Des choses que tout le monde a oubliées, parce que tout ce qu’on a conservé, ce sont les 100 derniers épisodes, il y en a donc plus de 300 qui sont intéressants aussi, qui ont des aspects qui méritent d’être conservés. »

Sexe et violence

S’il a ajouté des aspects sexuels ou violents à la série d’aujourd’hui, c’est parce qu’il voulait corriger l’histoire. « C’était pour donner une vision neuve du passé. Dans les séries québécoises historiques, ça se résume souvent à un couple avec une histoire d’amour, ou l’histoire d’une famille. J’avais envie de parler de choses dont on n’a jamais parlé, par exemple la violence. Les gens sont convaincus que le 19e siècle était extrêmement paisible, alors que c’est d’une [grande] sauvagerie. Louis Cyr, qui était policier à Montréal en 1885, a donné sa démission parce que son partenaire s’était fait attaquer à coup de hache en pleine rue, en plein jour. On ne parle jamais de ça. J’avais envie de parler de violence, de sexualité, de rapports sociaux, des mouvements ouvriers; ce sont des choses qui ont été évacuées de notre histoire, et je trouvais ça important. »

Parlure d’autrefois

Chercheur compulsif, Gilles Desjardins a aussi repris des verbatim de procès de l’époque pour savoir comment on parlait. « Quand on fait des recherches, on se rend compte qu’il y avait beaucoup de sacrage et de blasphèmes; il y a énormément de franglais, d’anglicismes. Pour voir de quelle façon ils utilisaient ces mots-là, la meilleure façon, c’est de prendre des verbatim de témoignages, parce que la loi interdit de changer un seul mot. »

Bidou Laloge Photo : Encore Télévision inc.

Un western québécois

Quand on lui demande comment il en est venu à en faire une série aux allures de film western, il affirme qu’il a eu une vision en regardant Les belles histoires des pays d’en haut. « Ce qui m’a frappé, c’est que Séraphin est le grand propriétaire terrien, comme dans tous les westerns, qui prend les plans d’eau pour empêcher les autres d’abreuver leurs troupeaux. Alexis est le bon cowboy épris de liberté. Le curé Labelle, c’est le shérif. Et il y a le train qui va arriver, le train qui est le symbole de la civilisation et qui est plein d’espoir, avec la fin d’une époque et le début d’une nouvelle. Je trouvais ça extraordinaire! »

Écoutez l’entrevue de René-Homier Roy avec Gilles Desjardins, où il parle aussi des séries Mensonges et Musée Éden, dont il est également l’auteur.

Les pays d’en haut sera de retour en 2020 avec une cinquième et ultime saison de six épisodes.