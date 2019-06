Les chefs! : une finale de haute voltige

Les aspirants chefs ont eu carte blanche pour créer en cinq heures un menu quatre services qui correspond à leur personnalité. On peut dire qu’ils y ont mis du cœur! En jeu : plusieurs bourses en argent de 5000 $ à 30 000 $ et un voyage tous frais payés en Grèce. À l’issue du premier round, seuls trois candidats devaient relever le défi et atteindre la dernière marche avant la victoire…

Cuisiner deux entrées gastronomiques

En trois heures, les candidats ont mis beaucoup d’efforts dans la préparation de leurs entrées. Les candidats très stressés ont multiplié les situations propices aux accidents : des chaudrons déposés à même le sol, un torchon en feu... Pourtant, après dégustation, étant donné l’excellence de chacun des candidats, coup de théâtre : le jury a pour la première fois dans l’histoire des Chefs! opté pour une finale à 4 et non 3 candidats!

Mark est près à faire servir ses entrées. Photo : ATTRACTION IMAGES/M-A Lapierre

Entre autres recettes incroyables, on a salivé devant une mousse d’oursins, des maultaschens aux champignons (raviolis allemands), un esturgeon fumé sur carpaccio d’artichaut, une déclinaison de homard, etc.

Déclinaison de homard Photo : ATTRACTION IMAGES/M-A Lapierre

Dernière ligne droite avant la victoire

Enfin, les deux dernières heures ont été consacrées à la réalisation du plat principal et à la préparation des desserts. Malgré quelques problèmes techniques, là encore, départager les candidats n’a pas été une mince affaire pour le jury. Parmi les plats originaux, dignes d’un grand gala culinaire, on a notamment découvert le pithiviers ou encore la chartreuse de choux.

Le pithiviers de Brenda Photo : ATTRACTION IMAGES/M-A Lapierre

Découvrez qui est le ou la grande gagnante de cette saison des Chefs!.