Les cinq moments forts du Gala Québec Cinéma

Une entrée spectaculaire

Les animatrices de la soirée, Édith Cochrane et Guylaine Tremblay, n’ont pas lésiné sur les moyens et ont fait une entrée spectaculaire du haut du ciel (ou du toit du studio 42 où était diffusé le Gala). Préparent-elles une série avec le Cirque du Soleil? Les deux comédiennes étaient en voix et en forme.

La chanson d'ouverture

Sandrine Bisson remercie Ricardo Trogi

La comédienne Sandrine Bisson n’a pas séduit que les spectateurs dans son rôle de Claudette dans 1991, puisqu’elle a reçu l’Iris de la meilleure interprétation féminine dans un rôle de soutien. Ses remerciements étaient généreux et inspirants.

Meilleure interprétation féminine pour un rôle de soutien

Un retour spectaculaire de Cannes

Le prix coup de coeur de Monia Chokri au Festival de Cannes pour son film La femme de mon frère a marqué les esprits autant que la réalisatrice et sa comédienne principale, Anne-Élisabeth Bossé.

Cependant, au lieu de parler de Cannes, elles ont choisi d’aborder un sujet différent, ou presque : la mésange à tête noire…

Anne-Élisabeth Bossé et Monia Chokri présentent le prix du meilleur premier film

Une ovation pour Alanis Obomsawin

L’artiste multidisciplinaire d'origine abénaquise Alanis Obomsawin est montée sur scène pour présenter le prix de la meilleure réalisation, gagné par Ricardo Trogi. La cinéaste de 86 ans ne s’attendait sûrement pas à un tel accueil.

Alanis Obomsawin remet l'Iris de la meilleure réalisation

La victoire de Debbie Lynch-White

La comédienne a séduit le cœur du public en incarnant un personnage mythique de l’histoire culturelle du Québec. La Bolduc a été l’un des films les plus populaires de l’année. Debbie Lynch-White était très émue de recevoir l’Iris de la meilleure interprétation féminine dans un premier rôle.

Meilleure interprétation féminine pour un premier rôle

La soirée a été riche en joie et en émotions. L'un des moments émouvants a été l'hommage à deux géants de la réalisation décédés la semaine avant le gala, Jean Beaudin et Jean-Claude Labrecque.