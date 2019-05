Jean-Claude Labrecque : une caméra pour la mémoire

Labrecque, une caméra pour la mémoire

Grand bâtisseur du cinéma québécois, Jean-Claude Labrecque s’est illustré comme réalisateur et directeur de la photographie, imprégnant le cinéma québécois de sa « mentalité d’archives » comme il dit, c’est-à-dire avec le souci de laisser sa trace sur le long terme, de faire mûrir un film comme un bon vin.

D’abord aux côtés des plus grands réalisateurs, il fait des images pour les films mythiques Le chat dans le sac, ou La vie heureuse de Léopold Z dans lesquels le travail de cadrage et de lumière fait souffler un vent de liberté dans les années 60. En parlant des différentes caméras qu’il a utilisées, il affirme d’ailleurs :

On est toujours à la recherche de la magie. Jean-Claude Labrecque

Filmer les grands moments

Par la suite, Jean-Claude Labrecque a réalisé plus de 50 films documentaires et de fiction. À ce titre, il s’est taillé une place de choix en filmant de très proche la venue du Général de Gaulle, puis il a continué à nourrir son point de vue humaniste durant les Jeux de la XXIe Olympiade en 1976, en posant un regard nouveau sur les athlètes. Et ce, loin des films commerciaux qui se mettent à pulluler chez les voisins américains.

Quelques années plus tard, en 1970, il tourne avec Jean-Pierre Masse La nuit de la poésie, un événement phare qui a marqué toute une génération d’artistes québécois. Durant cette soirée, la caméra écoute la parole des poètes comme Gaston Miron, ou encore la poétesse Marie Uguay. Cette dernière fut d'ailleurs à l’origine d’un autre film de Labrecque sur sa vie et son œuvre poétique.

Regarder la vie à hauteur d’homme

Ce point de vue spécial, il l’a forgé aux côtés du cinéaste Paul Vézina dont il fut l’assistant à ses débuts. Paul, cet amoureux de la lumière et de Québec, restera toute sa vie son maître en matière de cinéma. Il lui a notamment enseigné la beauté de l’être humain :

Quand tu tournes un gros plan de visage, tu perçois un pays. Jean-Claude Labrecque

Est-ce que l’on peut tourner un documentaire si l’on n'aime pas les gens que l’on tourne? À cette question, Labrecque répond humblement :