Guillaume Lambert : quête d’identité et relations humaines

J'ai donc posé sept questions à Guillaume Lambert, créateur de la série et artiste au CV diversifié (comédien, réalisateur, scénariste, auteur, romancier et animateur avec des habiletés en improvisation et en danse!), qui a le don d'aborder des préoccupations d'actualité.

Comment décrirais-tu en trois mots L’âge adulte? Moi, je dirais « amour », « lucidité » et « ballons à l’hélium », mais toi?

Effervescent, fulgurant et pattern.

C’est une série dans laquelle des situations et des émotions reviennent sans cesse, car elles ne sont pas réglées. Les personnages sont pris dans une espèce de toile d’araignée.

Ils n’arrivent pas à se rendre à l’âge adulte, car ils n’ont pas fait le deuil de leur mère. Guillaume Lambert

Dans la troisième saison, la vie d’un des personnages principaux est en danger, comme si plus on s'obstine à faire les mêmes choses, plus on finit par se mettre soi-même en danger.

J’ai remarqué, dans les trois saisons, que des costumes loufoques reviennent constamment (ceux d’un clown et d’un squelette, un chapeau de lutin), mais on n’en parle jamais. C’est très drôle. Se costumer, est-ce un grand plaisir pour toi?

En fait, j’essaie de mettre en scène autant le drame que la comédie et de les faire cohabiter aux mêmes moments. Le clown, ce qu’il vit, c’est un vrai drame, mais c’est aussi une réalité! C’est drôle qu’un des personnages soit en amour avec un clown et qu’un autre vienne lui voler son ex-amoureux clown.

En même temps, ce sont des images très claires. Ça me permet de transmettre beaucoup d’informations et ça fait des repères dans la série.

Et oui, ça me fait plaisir, les costumes. S’il y a quelqu’un qui s’est gâté dans une série sur ce plan, c’est bien moi.

Lors de mon visionnement, j’ai relevé tous les sujets dont il était question : sexualité (couple, infidélité, « grouple », pansexualité, homosexualité), relations amoureuses, mort, deuil, amitié, paternité, maternité, relations familiales (jumeaux, frère, sœur, père, mère, grand-mère, arrière-grand-père), diversité culturelle, quête existentielle, Sorel… Tu es une éponge d’émotions humaines, c’est ça?

Le grand thème de ça, c’est la quête d’identité. C’est ça qui est le plus important. Ça devient une série qui pose la question « qui suis-je? », mais plus précisément « qui suis-je par rapport à l’autre? ».

La série est construite de manière à ce que chaque épisode soit en parallèle avec les autres et ça témoigne d’un point de vue par rapport à l’onde de choc. Ça me permet d’explorer de multiples points de vue. Et étant donné le contexte social dans lequel on évolue, et que les personnages principaux sont à la fin de la vingtaine et au début de la trentaine, ça me permet de parler de beaucoup de choses sans prendre l’angle dramatique. Ces thèmes sont souvent abordés de façon dramatique dans de nombreux films ou des séries, mais moi, j’avais le goût que ce gros melting pot devienne source de comédie, et la façon d’en rire, c’est d’en parler le plus souvent possible et le plus librement possible.

Cette série est un grand chaos, un rapport existentialiste abordé avec humour. Guillaume Lambert

J’ai l’impression que tes personnages sont d’une lucidité froide et déconcertante. Ce que certaines personnes pourraient prendre six mois de thérapie à réaliser, tes personnages arrivent à le verbaliser en une phrase : « Nous deux, c’est fini. J’aurais dû te le dire il y a deux mois. Je pars. » Penses-tu qu’on aurait avantage à être plus comme ça dans la vie? Es-tu comme ça dans tes relations?

Je ne veux pas tomber dans la psycho-pop. Je ne veux pas dire ce qu’il serait mieux de faire ou de ne pas faire. Je le vois plus comme une façon d’assumer qui l’on est, et le verbaliser est une bonne façon de le faire. Il y a une forme de dysfonctionnement social, donc leurs malaises, ils ne peuvent s’empêcher de les nommer.

Il y a beaucoup de paradoxes là-dedans, car autant les personnages verbalisent très bien leurs émotions, autant ils ne les vivent pas. Ces deux aspects cohabitent.

Cette forme d’écriture installe un petit côté BD intentionnel.

Tu as dit à Manon Dumais du Devoir, au sujet du web et de l’écoute en rafale, que tu aimais créer des sacs de chips : quand on met la main dedans, il faut le finir. Qu’est-ce qu’on trouve dans ce média qu’il n’y a pas dans un film, dans le format télé ou un livre?

Il y a un grand terrain exploratoire avec le web. Il y a à peine cinq ans, on faisait beaucoup de sketches sur Internet. Je me suis dit que je pouvais mélanger plusieurs médias : les lignes punchées des comédies télé et la direction photo du cinéma. Au final, c’est un produit cinématographique de 1 h 15.

L’âge adulte, c’est aussi une façon de m’assumer en tant qu’auteur. Guillaume Lambert

Sorel, d’où tu es natif, est un personnage silencieux dans L’âge adulte. Je viens de Drummondville et j’ai un rapport à la fois réconfortant et déprimant au sujet de ma ville. Qu’est-ce que Sorel représente pour toi?

La série se passe à Tétreaultville, qui est un heureux mélange de ville et de banlieue. Le fleuve est à proximité et ça ressemble à Sorel.

Il y a souvent des séries qui se passent soit en ville, soit en banlieue, soit loin, en région. Dans ce cas-ci, on dirait que c’est flou, ce qui donne l’impression d’être un peu partout.

Si ce n’était pas des contraintes de budget, je l’aurais tourné au complet à Sorel, cette série. Guillaume Lambert

J’ai un attachement naturel pour cet endroit. C’est magnifique comme ville, tout en étant un peu d’une autre époque. C’est une ville qui se cherche un peu, ce qui est parfaitement en accord avec mes personnages.

Tu joues, tu réalises, tu écris et tu animes. Qu’est-ce qui s’en vient pour toi dans la prochaine année? Un cirque?

Je reviens d’un tournage de plusieurs semaines en Amérique du Sud pour l’émission Avec ou sans cash, que j’anime avec Geneviève Néron.

Dimanche, je coanime le Gala Artisans Québec Cinéma 2019 avec Karine Gonthier-Hyndman. Je trouve ça prestigieux, d’animer un gala. Je n’avais pas vu venir l’animation dans ma carrière.

Je serai en tournage pour Like-moi! cet été.

J’ai aussi un projet de film en parallèle de tout ça.

Et je dois apprivoiser le deuil de L’âge adulte. J’ai toujours vu cette série comme un triptyque, mais j’y ai rencontré ma famille professionnelle, [alors c’est difficile de passer à autre chose]. La chimie était incroyable. Ce sont mes amis pour la vie.

Résumé de la troisième saison de L’âge adulte



Quelques mois se sont écoulés dans la vie du clan Noël depuis la fin de la deuxième saison. À son retour d’Afrique, Lucille-Maude est victime d’un grave et bête accident, et est plongée dans le coma. C’est le chaos pour la famille Noël, qui redoute son réveil autant qu’elle l’espère. Pendant que Lucille-Maude est à l’hôpital, Amélie donne naissance à son enfant, mais l’apparence du bébé ne s’avère pas tout à fait comme elle s’y attendait… Alex est lui aussi pris par surprise! De son côté, Tom, qui croyait enfin avoir donné un sens à sa vie grâce à sa famille, est à nouveau en perte de repères. Sans Lucille-Maude pour épauler tout le monde, la famille part en vrille, d’autant plus que Léonard met en vente la maison familiale… Shanel-Magali, faisant une Lucille-Maude d’elle-même, se lance dans une enquête saugrenue qui l’amènera à percer le mystère des Noël.