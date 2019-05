Un candidat réussit à charmer les cinq dragons

Kevin Gouin est le fondateur de PowerShoot, une entreprise qui fabrique des planches d’entraînement de hockey. Cette planche permet aux petits et grands hockeyeurs d’augmenter rapidement leur puissance de tir.

L’ancien militaire a tout d’abord expliqué aux dragons qu’il avait fondé son entreprise pour sa fille autiste de 7 ans. Il voulait lui payer de bons services. Steve Gouin souhaite donner un jour une vocation sociale à son entreprise en embauchant des personnes autistes.

J’aimerais avoir confiance en moi, comme toi tu as confiance en toi!

Marie-Josée Richer et Nicolas Duvernois ont enfilé leurs gants pour tester la planche.

Charmés par la confiance que dégage l’entrepreneur ainsi que par son histoire, les cinq dragons ont dû aller discuter dans le bunker une bonne dizaine de minutes avant de rendre leur verdict.

Si on est ici dans le bunker, c’est parce qu’on a envie de l’aider.

Pour la première fois en huit ans, les cinq dragons ont pris une pause de tournage pour rencontrer le candidat informellement en coulisses.

Financièrement, on ne va pas investir. Mais on s’engage tout un chacun à te soutenir par des contacts pour t’aider à te développer. Ce dont tu as besoin, c’est de te faire connaître.

Isabèle Chevalier