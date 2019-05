Les nouveaux visages du Bye bye 2019

« On voulait une bonne représentation des différentes générations et la parité hommes-femmes. On a des comédiens dans la soixantaine, la cinquantaine, la quarantaine, la trentaine et la vingtaine. On voulait à la base des gens de très grand talent avec un bon timing comique », mentionne le producteur Guillaume Lespérance. Ce dernier fait maintenant équipe avec le réalisateur Simon-Olivier Fecteau depuis quatre ans.

On a une distribution exceptionnelle. Guillaume Lespérance

L’équipe est solide et jouit déjà d’une bonne cote d’amour auprès du public.

Simon Olivier Fecteau

C’est en mars que Simon-Olivier Fecteau et Guillaume Lespérance ont décidé de renouveler l’expérience du Bye bye, après celui de 2018 qui a battu tous les records (4 410 000 téléspectateurs). Ils ont fait des listes de comédiens avec lesquels ils aimeraient travailler.

« On se faisait des listes de comédiens, puis je me mettais au téléphone… Disons que ça se règle assez vite, les discussions et les négociations de casting pour un Bye bye », reconnaît le producteur.

L’an dernier, Simon-Olivier Fecteau avait annoncé la distribution du Bye bye 2018 à l’émission Le beau dimanche. Claude Legault, qui était alors la recrue, s’était joint aux invités sur le plateau, mi-excité, mi-terrorisé par le défi qui l’attendait. Ses inquiétudes étaient vaines, puisqu’il a très bien rempli sa mission avec son imitation de Donald Trump. Et il revient cette année.

Claude Legault a adoré ça! Il arrivait avec un regard tellement frais que ça nous rappelait comment on se sentait les premières années. Guillaume Lespérance

Outre la présence des six comédiens annoncés ce soir, des invités spéciaux et des apparitions éclair sont aussi prévus, comme l’an dernier. L’écriture des numéros du Bye bye 2019 se fera à compter de la mi-août.

L’année dernière, on célébrait les cinquante ans du Bye bye. De nombreuses émissions ont parlé des moments marquants et des archives du tout premier Bye bye ont même été diffusées.

En collaboration avec Lisa Marie Noël