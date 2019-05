Salebarbes, de la musique cadienne dans un esprit de rave

C'est un peu à la blague et en se mettant au défi que les membres de Salebarbes ont formé le groupe, il y a deux ans. Éloi Painchaud avait alors lancé l'idée à Jean-François Breau et Kevin McIntyre de monter un groupe, juste pour le plaisir de jouer ensemble. Salebarbes compte désormais deux membres de plus (George Belliveau et Jonathan Painchaud), plusieurs spectacles à son actif et un album, enregistré à la mythique salle Les Pas Perdus des Îles-de-la-Madeleine.