Les meilleures parodies des chefs!

Avec plus de 630 000 fans installés devant leurs téléviseurs pour la première des Chefs! cette saison, on peut dire que l'émission culinaire s'est taillé une place de choix dans le cœur des téléspectateurs. Année après après année, le jury et l'animatrice de l'émission ne manquent pas de se démarquer, et leur succès s'installe. Mais comme dit le proverbe : qui aime bien châtie bien...