Couples et criminalité à Sainte-Foy : la nouvelle série de François Létourneau

Une histoire de couple(s)

En entrevue à l’émission Bonsoir bonsoir! mardi soir, l’auteur et comédien a donné un peu plus de détails sur le scénario, qui se déroulera en 1974. « C’est l’histoire de deux couples qui habitent à Sainte-Foy. C’est l’été, ils vont reconduire leurs enfants au camp de vacances. Ils reviennent à la maison et se rendent compte que leur vie conjugale est un fiasco. Plutôt que de prendre les moyens pour améliorer leurs vies de couple, ils vont devenir, en trois semaines, les criminels les plus meurtriers de l’histoire du crime organisé de la région de Québec. »

C’est en allant reconduire son fils dans un camp que l’idée lui est venue. « Après Série noire, je ne pensais pas réécrire pour la télé tout de suite », dit celui qui avait l’habitude de travailler avec Jean-François Rivard, coauteur de ses deux dernières séries. « La prémisse est très accessible. Oui, il y a la criminalité, mais ça reste une série sur le couple. » L’auteur avait envie de revenir sur ce thème abondamment exploré dans Les Invincibles.

Autres temps, autres mœurs

C’est en regardant des photos de ses parents et en revisitant ses souvenirs que François Létourneau a eu l’idée de camper l’histoire en 1974. « Ça m’a permis d’aborder les relations hommes-femmes dans une époque où les hommes étaient un petit peu machos, un peu homophobes, avec tous les défauts de l’époque. »

Si l’auteur confirme qu’il y reprendra son chapeau de comédien, il ne peut pas encore dévoiler qui seront les autres vedettes de cette série fort attendue, dont le titre n'a pas non plus été mentionné.

Bonsoir bonsoir!, du lundi au jeudi 21 h sur ICI Télé