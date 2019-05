Guylaine Tanguay interprète Blue Suede Shoes

Sur son plus récent album, 3764 Elvis Presley Blvd, Guylaine Tanguay revisite les chansons du King.

Jean-Philippe Wauthier a demandé à la yodleuse si elle était en mission pour démocratiser la musique country. Avant elle, plusieurs artistes, notamment Renée Martel et Patrick Norman, ont été de fiers représentants de ce style de musique tout en rejoignant un grand public. Guylaine Tanguay endosse le même rôle.

J'ai voulu amener ça un peu plus large. On n'est pas toujours obligé d'arriver avec des franges, une botte de foin, un cheval... même si je le fais parfois sur scène. J’ai voulu élargir mon choix de pièces. Je me suis fait dire que je n’étais plus country parce que je me suis permis de faire du Céline Dion ou du Elvis. Je pense quand même que c’est comme ça qu’on amène plus de monde dans notre gang, à aimer le country.

Guylaine Tanguay