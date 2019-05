Des histoires d’amour modernes pour la Journée nationale des Patriotes

Tandis que l’Alabama proclame une loi anti-avortement et que partout dans le monde, on célèbre la Journée contre l’homophobie et la transphobie, on est en droit de se poser des questions sur les relations.

C’est ce que font à la perfection les webséries L’âge adulte et La règle de (3), deux productions diffusées sur ICI Tou.tv qui ont en commun de créer de beaux malaises et de parler d’amour.

L’âge adulte : avoir le don d'être pas bon en amour

Dans la comédie dramatique L’âge adulte, les rebondissements comme les relations s'enchaînent et s’échangent, au gré des revirements côté sexualité des protagonistes. Je m’explique…

Alex a tout du jeune homme épanoui : il est sportif, en plus d'avoir une carrière, une fiancée et des amis. Or, à la suite d'un bref coma, il devient attiré par les hommes. Une vraie onde de choc auprès des siens...

Ce qu’on aime de cette série : le rythme soutenu, les situations cocasses, les dialogues débités à la mitraillette, les blagues de pets (oui, quand même!) et les portraits de famille touchants. Alors si vous ne savez pas ce qu’est l’échelle de Kinsey, ou si vous n’avez jamais vu un ordinateur des années 1990, cette série est faite pour vous!

L’âge adulte, ce sont aussi des épisodes de huit minutes et deux saisons (la troisième est à venir sous peu), ainsi qu’un montage singulier grâce auquel on passe du rire aux larmes. Avec Guillaume Lambert aux textes et François Jaros à la réalisation, cette production est assurément à ne pas manquer!

La règle de (3) : comment se faire aider à devenir ami avec son ex

Avec les comédiens Léane Labrèche-Dor et Mickaël Gouin aux commandes, on a tout de suite envie d’adhérer au programme L.I.K.E. de l’étrange firme qui aide les amoureux Laurence et Fred à se séparer avant que tout aille mal alors qu’ils projettent d’élever leur enfant ensemble. Une façon de devenir les meilleurs amis du monde et de conserver leur amour le plus profond, mais sans les chicanes de couple. Plus facile à dire qu’à faire, toutefois!

Dans La règle de (3), tout est prétexte à se moquer des théories courantes sur l’amour, le tout de façon complètement surréelle, parfois romantique ou tout à fait absurde. On aime le moment inattendu de la comédie musicale, la réalisation surprenante, le clin d’œil à Xavier Dolan... mais tant d’autres raisons encore existent pour regarder la websérie ovni du moment au Québec!

La règle de (3), ce sont aussineuf épisodes fantaisistes où Marc Labrèche joue un papa gynécologue pour sa propre fille, où Antoine Vézina interprète un conseiller en séparation et où le vrai couple dans la vie constitué de Léane Labrèche-Dor et Mickaël Gouin s’incarne à l’écran.

Voir la bande-annonce