La télé en couleurs : Pour une représentation LGBTQ+ inclusive

Quand la télé sort de l’hétéronormativité

. Photo : Source : C.R.A.Z.Y.

Comprenez-moi bien, ce film ne m’a pas changé. Il m’a plutôt permis d’accepter ce que je me refusais de voir. Pour la première fois, je m’identifiais pleinement à un personnage qui affichait qu’on pouvait être homosexuel et, possiblement, vivre pleinement.

En ce 17 mai, Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie, je pense qu’il est nécessaire de parler de représentation. Parce qu’à travers notre écran et nos séries, on peut faire passer bien des messages.

L’époque de la télé caricaturale

Les personnages LGBTQ ne sont pas arrivés dans nos écrans du jour au lendemain. Dans des séries comme La petite vie ou Lance et compte, on intégrait déjà à l’histoire des gens de la communauté. À l’époque, il s’agissait la plupart du temps de personnages caricaturaux qui n’avaient à offrir que leur orientation sexuelle sans réelle profondeur. Leur arc narratif tournait majoritairement autour de leur identité et d’une sortie du placard sans fin et douloureuse.

Attention, divulgâcheur : les paillettes et les vêtements moulants, ça ne va pas bien à tous les gais. De plus, il semblerait même qu’il est possible d’être lesbienne sans se couper les cheveux et se déplacer en moto.

Personnage de Jean-Louis Frenette de la populaire émission La Petite Vie Photo : Radio-Canada/michel tremblay

La validation à travers notre écran

La télévision est le reflet de la société dans laquelle elle évolue. Il est faux de croire que le fait de montrer un couple hétéronormatif au petit écran a le même effet sur une personne LGBTQ que si l’on montrait un couple qui représente sa réalité. L’idée de mettre des couples différents à l’écran, c’est aussi leur donner le droit d’exister et leur donner une forme de validation. Si la majeure partie de la population est exposée aux réalités LGBTQ dans les séries diffusées à la télé, il est probable qu’elle y sera plus ouverte dans la réalité.

On réussit aujourd’hui à voir au petit écran des personnages complexes et intéressants dont la quête n’est plus simplement d’annoncer au monde entier leur homosexualité. Honnêtement, une fois sorti du placard, je vous jure qu’on a hâte de visiter le reste de la maison et de passer à autre chose. Il était donc temps qu’on nous présente des personnages LGBTQ dont la raison d’être n’est pas centrée uniquement sur l’orientation sexuelle. Dans la série Lâcher prise par exemple, on nous présente le couple formé par Éric et Kevin sans grandement accuser leur relation homosexuelle. Il est rafraîchissant de voir que l’intrigue ne tourne pas autour de cela.

Extrait de l'épisode du 18 mars

Le nombre d’émissions où l’on nous présente ces réalités de façon tout à fait normale est de plus en plus grand. On peut penser à Féminin/Féminin qui met en vedette plusieurs personnages de femmes fortes dont l’homosexualité est un prétexte pour aborder plusieurs autres questions.

L’âge adulte, une série phare de Tou.tv, décomplexe totalement la sexualité de ses personnages. Dès le départ, un couple d’hommes entreprend des démarches pour avoir un enfant juste avant qu’un des deux conjoints (le personnage de Guillaume Lambert) ne « devienne » hétéro. C’est ensuite le frère de celui-ci, interprété par Mickaël Gouin, qui se révèle gai après avoir subi un traumatisme crânien. Même si à première vue, il peut sembler dangereux de jouer sur ces codes, il s’agit plutôt d’une lecture ludique de l’orientation sexuelle, et il est rafraîchissant qu’on puisse en rire et dédramatiser ce genre de situation.

Un autre bel exemple se trouve dans la troisième saison de Ruptures, lorsqu’on nous présente Laurie, une jeune fille qui tente de faire comprendre à ses parents qu’elle est en fait un garçon. Il en faut davantage, des personnages comme celui-là qui viennent réellement représenter toutes les couleurs de la diversité. Si possible, il serait même temps de leur accorder plus d’importance et d’arrêter de les cantonner dans un deuxième ou troisième rôle.

Ça ne change pas le monde, mais si on essayait?

Il est facile de dire que la télévision ne change pas le monde, mais ce genre de personnage et de réalité a un effet considérable sur un jeune LGBTQ qui se pose des questions. Aujourd’hui, les batailles ne sont plus les mêmes. Au Québec, on sait que l’homosexualité existe et qu’elle n’est plus criminalisée. Par contre, il reste encore du travail à faire pour la normaliser, et c’est avec de petits gestes qu’on fait du chemin. Même si les personnages homosexuels sont plus présents qu’avant sur les écrans, il reste encore plusieurs lettres et d’expressions de genre à représenter dans nos écrans.

Ce jour-là de canicule en 2005, lorsque le générique de C.R.A.Z.Y. a défilé à l’écran, j’ai feint d’être complètement désintéressé devant ma mère. C’était seulement pour ensuite voler le DVD et aller le réécouter seul au sous-sol. J’espère que bientôt, on n’aura plus à se cacher pour aller s’identifier à un personnage et que ceux-ci seront de plus en plus présents de façon anodine à la télé. Car même si elle ne change pas le monde, elle a certainement eu des répercussions considérables cet été-là.