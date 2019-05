Le bon pitou : Les Louanges en prestation musicale à Bonsoir bonsoir!

L’animateur n’a que de bons mots pour le musicien Vincent Roberge, et conseille à tous de se garrocher sur La nuit est une panthère, qu’il qualité de « probablement meilleur album de l’année au Québec ».

Avec une formation jazz en poche, l’artiste dit écouter autant du jazz, du soul ou du vieux funk que du hip-hop et dit construire ses créations musicales de façon plutôt instinctive à partir de ce bagage.

Présente sur le plateau, l’artiste Patsy Gallant lui a fait savoir haut et fort que sa musique était sexy, en plus de lui demander s’il était marié.

À écouter pour voir s’il aura le même effet sur vous!

Les Louanges chante Pitou

Et que dire du vidéoclip parfaitement fantasmagorique et kitsch à souhait : lava lampe, lumière rosée, boule de cristal, buanderie et céréales Lucky Charms. Une histoire d’amour unidirectionnelle et secrète.