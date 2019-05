Un nouveau métier pour Marina Orsini!

Les poilus sont de retour dimanche, et c'est Marina Orsini qui aura l'honneur d'inaugurer cette nouvelle saison. Comme l'actrice aime beaucoup apprendre de nouveaux métiers pour ses rôles, le vétérinaire Sébastien Kfoury a cru bon lui offrir un stage lui permettant d'en apprendre plus sur son propre travail avec les animaux. À la voir, on comprend qu'elle a eu beaucoup de plaisir avec les bébés chats!