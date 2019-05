4 idées pour s'amuser en famille durant la longue fin de semaine

Si vos enfants sont d’âge préscolaire

- Leur poser des devinettes amusantes pour stimuler leur réflexion et leur imagination. « Mes p’tits pourquoi » regroupe plus d’une vingtaine de questions, comme : pourquoi la mer est-elle salée? Où va le soleil quand il se couche? Pourquoi les chats ont-ils des moustaches?

Pourquoi les chats ont des moustaches?

- Fabriquer une amulette avec l’aide de la sorcière Liliwatt. La réalisation de cet objet mystérieux permettrat aux enfants de développer leur dextérité.

L’amulette magique



Si vos enfants sont d’âge scolaire

- Confectionner de délicieux biscuits sablés au chocolat, d’après la recette en 5 ingrédients de Mélia et Alys Coutu, conçue pour faire travailler leur autonomie dans la cuisine et les aider avec les mathématiques (calcul du poids des aliments, de la farine, du sucre, etc.).

Biscuits sablés au chocolat

- Faire des tours de magie à l’aide d’une tablette grâce à l’appli Technomagie, de Daniel Coutu, pour permettre aux enfants de développer leur confiance en eux et les aider à être attentifs aux détails.