La dernière de Second regard après 44 ans

Pour cette dernière émission, l’animateur s’est également entretenu avec un invité chouchou : Frédéric Lenoir, philosophe et historien des religions. Celui-ci a parlé de cette sagesse qui consiste à réussir sa vie dans la joie propre à chaque personne.

Une vie réussie, ça commence par soi, par l’accomplissement de sa nature. Réussir sa vie, c’est accomplir ce pour quoi on est fait. Frédéric Lenoir

La sagesse de Frédéric Lenoir

La sagesse est la recherche d’une vie bonne et heureuse. Frédéric Lenoir

Même si Second regard s’inscrivait dans la continuité d’émissions religieuses, elle n’a jamais été une émission comme les autres. À ses débuts, en 1975, le magazine télévisuel était issu d’une rébellion entre l’Église catholique, qui voulait tout contrôler, et Radio-Canada, qui voulait faire des émissions sans demander la permission au clergé.

Tout au long de son existence, l’émission hebdomadaire s’est penchée sur de grandes questions éthiques et philosophiques, des phénomènes de société et des quêtes de sens. En somme : tout ce qui touche à la vie et à la mort, et tout ce qui fait de nous des êtres humains.

Le récit numérique Quatre décennies de Second regard dresse un portrait très complet de l’histoire des émissions religieuses à Radio-Canada. Il est possible de revoir de nombreuses vidéos d’archives, présentant entre autres :

le témoignage d’un prisonnier dans l'aile des condamnés à mort à la prison de Bordeaux (1976);

une entrevue, dans l’ombre, avec une prostituée (1978);

une visite au Salon de l’ésotérisme de Montréal (1985).

La Sagesse expliquée à ceux qui la cherchent / Segment spécial pour la dernière de Second regard

En plus de 20 ans comme hôte de l'émission, Alain Crevier s'est vu transformé par les rencontres qu'il a faites, entre autres avec Maggy Barankitse (survivante des massacres interethniques), Elie Wiesel (Prix Nobel de la paix et survivant des camps nazis) et l'artiste multidisciplinaire Chloé Sainte-Marie. Vous pouvez visionner chacune de ces rencontres, qui vous redonneront foi en l’humanité.

