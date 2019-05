District 31 : des fans finis enquêtent

Nous avons rencontré pour vous la plus grande fan de l’émission District 31, Lyse Vaillancourt.

Cette retraitée consacre plusieurs heures par semaine à résoudre les énigmes imaginées par l’auteur. Et elle n’est pas la seule : en effet, Lyse administre un groupe Facebook secret comprenant 7000 « enquêteurs » amateurs qui réussissent à élucider plusieurs des énigmes de la série!

« Nous savions que c’était Yanick Dubeau qui avait séquestré la jeune femme », dit-elle.

Afin de mener de mieux réfléchir aux enquêtes, Lyse Vaillancourt a réécrit près de 80 épisodes mot à mot (il lui faut environ six heures par épisode). La fan a également créé des dizaines de fiches sur les personnages.

« Luc Dionne respecte la logique narrative, et c’est l’une des raisons qui rendent la série très réaliste. Ses intrigues me stimulent, et je suis loin d’être la seule! Moi, si tu mets mon cerveau à off, je meurs », raconte-t-elle.

Celle qui se décrit comme une grande passionnée assure néanmoins être régulièrement prise de court par le scénario.

Lyse Vaillancourt assure avoir une vie bien remplie en dehors du poste 31 et qu’elle ne pleurera jamais la mort d’un personnage; bref, que l’émission est loin d’être une obsession pour elle. L’œuvre de Luc Dionne lui permet plutôt de réfléchir.

Si le phénomène des fans vous intéresse, nous vous suggérons le documentaire Tellement fan!, du réalisateur français Maxime Donzel, qui sera présenté le lundi 27 mai sur ICI ARTV et également offert en visionnement sur ICI Tou.tv.