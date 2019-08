Les chefs à Cuba :  ¡Que viva la degustación!

L'empreinte de Cuba

Daniel Vézina les emmène à Cuba le temps d’un voyage gastronomique inédit pour s’imprégner des saveurs et des couleurs locales. Partir à la recherche de pépites gustatives et de nouvelles recettes à travers des voyages est un savoir-faire cultivé par de nombreux chefs de ce monde, à l’instar du Japonais Nobu Matsuhisa, qui mêle cuisine traditionnelle japonaise et les ingrédients de l'Amérique du Sud, et du chef aventurier Anthony Bourdain, connu pour son émission de voyage culinaire Parts Unknown.

Installons-nous donc confortablement pour être prêts à faire le plein de soleil et la tournée des marchés, et à déguster le délicat équilibre sucré-salé de la cuisine cubaine.



Le défi vivaneau

En s’inspirant de leur passage à La Guarida, un célèbre restaurant de poisson de La Havane, les aspirants chefs doivent cuisiner une entrée de leur choix et une seconde à base de vivaneau. Ensuite, ils composent un plat gastronomique à partir de cuisses de poulet. Pour souligner leurs créations d’une autre touche cubaine, ils doivent sublimer une de leurs recettes à l’aide de rhum.

Les produits cubains sont donc à l’honneur avec des ingrédients comme la racine de yucca, la pieuvre, les gnocchis de banane plantains, le sandwich cubano à base de porc, le fruit de la passion ou le manioc étuvé.