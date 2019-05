Roy Dupuis et Hélène Bourgeois-Leclerc, les têtes d’affiche de Toute la vie

Non seulement le sujet est fort et intrigant : des jeunes filles enceintes dans un établissement scolaire, mais la distribution l'est tout autant.

L’École Marie-Labrecque sera dirigée par Tina, incarnée par Hélène Bourgeois-Leclerc, qui formera un duo soudé avec Christophe, le nouveau psychoéducateur, qui prendra les traits de Roy Dupuis. Les deux êtres veilleront avec dévouement sur les jeunes filles et feront tout pour leur réussite.

Un sujet important et actuel

Avec la fin d’Unité 9, Danielle Trottier, l’autrice de la série, a senti une détresse. Allait-elle un jour retrouver un univers avec autant d’intensité et de profondeur que celui de la prison de Lietteville? Elle a vite réalisé qu’avec Toute la vie, c’était une chose possible.

Danielle Trottier parle avec passion de sa nouvelle création et de toutes les questions qui lui sont passées par la tête. Elle veut, entre autres, démontrer la force qu’ont les adolescentes dans des situations difficiles, parfois graves.

Est-ce un sujet toujours actuel? Oui, répond l’autrice, en avançant qu’il y a encore, aujourd’hui au Québec, environ 1500 jeunes mères.

C’est d’autant plus important d’aborder ce sujet que le tabou entourant la sexualité des adolescents existe toujours. Nous en parlons peu socialement, ça reste caché, nous sommes mal informés. Danielle Trottier veut mettre en lumière ce genre de situation afin que nous en parlions davantage. Elle veut soulever des questions de fond sur notre société.

Notons que, malheureusement, le retour des cours d’éducation sexuelle dans les écoles du Québec se déroule difficilement, une autre bonne raison d’avoir ce sujet phare à la télé.

Hélène Bourgeois-Leclerc incarnera une femme forte et dévouée

La gagnante d’un trophée Artis pour son rôle dans District 31 parle avec une certaine gêne de son nouveau personnage, qu’elle connaît à peine. Elle entame tout juste la lecture des textes. Elle assume déjà avec fierté le fait que Tina est une femme forte, une femme de cœur, ancrée dans la vie des jeunes femmes qui passent dans son établissement. Elle est présente dans toutes les sphères de leur vie pour les soutenir.

Roy Dupuis jouera un écorché généreux

Nous ne l’avons pas vu dans une série de fiction depuis 2012 (Les rescapés), et c’est à la suite d’une rencontre avec le réalisateur Jean-Philippe Duval que le comédien s’est laissé tenter. Il a été charmé par le projet, qu’il voit comme intelligent, sensible et moderne.

Il parle de Christophe, son personnage, comme étant quelqu’un à qui la vie n’a pas fait de cadeaux, mais qui arrive dans cette école parce qu’il a besoin de donner ce qu’il n’a pas reçu.

Un soupçon de mystère plane autour de la relation qu'entretiennent les deux collègues (Tina et Christophe)... Y a-t-il une intrigue amoureuse? L’autrice ne se mouille pas, et parle plutôt d’une relation qui va au-delà de tout.

Les jeunes comédiennes, un choix axé sur le naturel

Les noms à retenir pour cette série sont : Cassandra Latreille, Naïla Victoria Louidort-Biassou, Tayna V. Lavoie, Alison Carrier, Evelyne Laferrière et Ambre Jabrane. Il y a de la nouveauté et de la diversité. Certaines ont été trouvées par des agences, et certaines par un appel à tous sur Facebook. La production mise sur l’authenticité des jeunes femmes, qui n’ont pas une grande expérience de jeu, mais dont l’âge est proche de celui des personnages. Nous avons hâte de les découvrir.

Hélène Bourgeois Leclerc et Roy Dupuis tiennent les rôles principaux de la série, tandis que les adolescentes mères sont jouées par de jeunes actrices débutantes. Photo : Radio-Canada/Arcouette&Co.

Que dire de plus?