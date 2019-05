Les chouchous du Gala Artis 2019

Dimanche soir se tenait le Gala Artis, qui récompense les personnalités préférées du public au petit écran. Plusieurs artisans et artisanes d'ICI Télé continuent de garder une place dans le cœur de l'auditoire, dans des émissions comme District 31, Les pays d'en haut, Tout le monde en parle et Découverte. Gildor Roy (Lâcher prise et District 31) et Sarah-Jeanne Labrosse (Les pays d'en haut) ont remporté le titre de personnalités de l'année.