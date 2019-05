L'écriture à l’honneur dans les séries québécoises

Fourchette : du journal intime à la websérie

Fourchette, c’est une comédie romantique spontanée, parfois crue, qui raconte les amours d’adolescence de Sarah, une jeune écrivaine de 26 ans.

Basée sur son blogue personnel Les fourchettes, lancé en 2010, la websérie s’inspire des déboires amoureux de l’auteure et comédienne principale, Sarah-Maude Beauchesne, après sa rupture avec son amoureux de longue date, Samuel. S’ensuit alors un long chemin dans les flammes de l’enfer, entre nostalgie, amour encore bouillant, et tentative d’assumer sa vie de néocélibataire.

Petit à petit, Fourchette interroge le rapport à la solitude et la quête effrénée pour trouver le prince charmant, quitte à enchaîner les relations comme on enfourne du prêt-à-manger. L’auteure y parle de son rapport à l’écriture teinté par l’intimité du récit d'autofiction : sa relation avec son éditrice, les cafés branchés dans lesquels elle va écrire, et sa dépendance aux mentions « j’aime »pour assouvir son amour-propre.

L’écrivain public : l’écriture politico-sociale

Emmanuel Schwartz y joue Mathieu, un jeune papa endetté, employé comme écrivain public pour aider les personnes analphabètes dans un centre communautaire d’Hochelaga-Maisonneuve. Que ce soit pour des documents officiels, des messages Facebook ou des lettres d’amour, il est leur plume au quotidien. Dans la deuxième saison de la série, on en découvre plus sur les vicissitudes du centre et le besoin de Mathieu d’écrire pour lui.

Tirée de l’expérience de l’auteur et réalisateur Michel Duchesne, la série pleine d’empathie décrit avec dignité et intelligence le parcours de ceux qui n’ont pas eu la chance d’apprendre à lire et à écrire. On souligne la réalisation touchante, et jamais pathétique, qui décrit avec une grande justesse les situations complexes, comme l’embourgeoisement, la déficience et la précarité.

Ces qualités de la série lui ont valu de nombreux prix : le prix Numix au Québec, le prix Coup de cœur du Liège web fest en Belgique, le Prix de la meilleure série (section Amets) et un Prix spécial des droits humains du Bilbao web fest, aux Pays basques.