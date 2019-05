Quand la télévision nous parle de santé mentale

Voici quelques reportages et entrevues à ce sujet :

Les peurs qui envahissent nos vies

Il nous arrive à tous d'être nerveux dans certaines circonstances. La peur est un sentiment utile, l’humanité n’aurait pas survécu sans elle. Par contre, lorsque nos peurs prennent le dessus et nous paralysent, il devient difficile de passer à travers nos journées et de nous épanouir.

Marc-André Dufour, psychologue et intervenant à l’Association québécoise de prévention du suicide, aborde avec Marina Orsini les peurs les plus sournoises (la peur de déplaire, la peur de sortir de sa zone de confort, la peur des émotions douloureuses) qu’il nous arrive de vivre. Il décortique les signes physiques qu’elles nous font ressentir et donne des outils pour essayer de les surmonter.

Les différents types de peur

La musique comme bouée de sauvetage

L’auteur-compositeur de Moncton Ronaldo Richard vit avec le trouble de stress post-traumatique et souffre également de dépression récurrente. Il a senti que, pour réduire ses états d’anxiété, la musique l’aidait.

La musique a sauvé ma vie. Ça m’a donné de la dignité et le courage d’avancer. Ronaldo Richard

Patrick Marcotte, psychiatre et musicien, explique que la musique est un des facteurs qui peut stimuler le mécanisme de défense qu’est la dissociation. Celle-ci est une sensation de détachement envers soi-même, comme être dans une bulle. Même pour les non-musiciens, la musique a des bienfaits sur la santé mentale.

La musique comme bouée de sauvetage

Les problèmes d'accessibilité aux soins en santé mentale

Pascale Lévesque parle de cas qui ont fait les manchettes durant la dernière année, notamment sous la plume de Rima Elkouri et celle de Patrick Lagacé. Ceux-ci faisaient état d’un problème de prise en charge des patients en santé mentale. Elle fait également un tour d’horizon rapide pour voir où nous en sommes, aujourd’hui, en ce qui concerne les soins en milieu hospitalier.

La difficile prise en charge des patients en santé mentale

Pour consulter d’autres contenus à ce sujet, nous vous conseillons le portail Santé mentale, qui regroupe plus de 500 liens (radio, balados, articles et vidéos).

Pour joindre Suicide Action Montréal : 1 866 APPELLE (277-3553)