Les chefs! : des saveurs boréales à l‘honneur!

Le bison, c’est l’un des quatre grands gibiers d’élevage du Québec avec le cerf rouge, le sanglier et le wapiti. Et pour ce septième épisode, le contre-filet sur l’os de bison est la pièce phare des aspirants-chefs, qui l’ont décliné sous forme de tataki, de tartare, de saucisse et j’en passe.

Lamelle de bison à la vinaigrette aux bleuets et asperges croquantes Photo : ATTRACTION IMAGES/M-A Lapierre

Pour réaliser leur entrée et leur plat principal de manière raffinée, les sept candidats puisent dans les ressources naturelles d’ici, comme les têtes de violon, les morilles, le poivre des dunes, ou encore le bleuet et la graine de myrica. Ils en font une cuisine sauvage et nordique qui sublime cette viande rouge très délicate, contenant peu de gras.

Au bout de 30 minutes d’épreuve, Élyse Marquis annonce l’arrivée en renfort des gagnants et finalistes des saisons précédentes, qui sont jumelés aux aspirants-chefs! Aussitôt fait, ils se retrouvent rapidement les deux mains dans la saucisse. Ils ont à peine le temps de ressentir le petit frisson de la compétition que les anciens se remémorent les moments délicats qu’ils ont vécus durant les saisons précédentes. Pas facile, la saucisse, pas facile…

Un aspirant-chef et une ancienne finaliste des Chefs!. Photo : ATTRACTION IMAGES/M-A Lapierre

Pourtant, ils ne sont pas au bout de leurs surprises. Un cadeau de rêve les attend en fin d’émission.