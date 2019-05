Sainte Saucisse fait pleurer Nicolas Duvernois

À l’émission, Nicolas Duvernois se présente comme un dragon créatif, réfléchi et humain.

On sent que l’humain derrière le produit est important pour lui.

Une entrepreneure touchante et inspirante

Une entrepreneure touchante et inspirante

Une entrepreneure touchante et inspirante

Arrive alors à l’émission Sainte Saucisse. La petite entreprise de Karine Bonneau, mère de famille dont la fille a de multiples allergies, fabrique des saucisses artisanales faites à la main sans allergènes prioritaires (gluten, œufs, noix et arachides).

Les dragons sont unanimes quant à la qualité du produit, mais pas quant au coût.

La dragonne Marie-Josée Richer (PRANA) lui demande de parler d’elle, et c’est là que la magie opère.

Tout le monde aime les histoires de résilience, de détermination, de réussite, ou du moins, les histoires de personnes qui essaient de s’en sortir et de se démarquer.

La jeune femme au look rockabilly raconte qu’elle vient de la rue. Une douce musique se fait alors entendre... et elle annonce avec fierté qu’elle collaborera, l’été prochain, avec Les Auberges Du Coeur qui l’ont aidée lors de moments sombres.

Être une femme entrepreneure est déjà, difficile, et venir d’un milieu défavorisé l’est encore plus, mais ça n’empêche pas de devenir qui l'on veut dans la vie. Il suffit de se mettre une idée en tête et de défoncer des barrières.

Karine Bonneau