Il faut admettre que la sélection devait être difficile pour lui, car choisir 5 entrevues alors qu’il en a fait plus de 200 pour cette émission, c’est un peu crève-cœur.

L’animateur s’est tout de même prêté au jeu, voici ces choix :

1) Maggy Barankitse : survivante des massacres interethniques qui se sont déroulés au Burundi au milieu des années 90

Cette femme arrive à garder l’espoir, même si tout est sombre et horrible autour.

Elle est de celles qui font une différence. À la suite des massacres interethniques, Maggy a créé la Maison Shalom, qui a soutenu, soigné et scolarisé entre 20 000 et 30 000 enfants.

Le pardon de Maggy

2 ) Elie Wiesel : Prix Nobel de la paix, survivant des camps nazis

Un homme qui s’est donné pour mission que personne n'oublie jamais ce qui est arrivé à Auschwitz. À la suite de sa rencontre avec le nobélisé, Alain Crevier s’est rendu en Allemagne et en est revenu bouleversé.

« Si on oublie les victimes mortes, on les tue une seconde fois. Je n’ai rien pu faire pour les sauver de leur première mort, mais il est de mon devoir de les sauver de la seconde. » - Elie Wiesel

Entrevue avec Elie Wiesel

3 ) Gilles Vigneault : monument culturel québécois

C’est après de très nombreuses demandes que le grand poète a finalement accepté l’entrevue, ce qui a donné lieu à une rencontre extraordinaire, généreuse et sensible sur sa vision de la mort, sur la vie et sur le temps qui lui reste.

« Exiger et transmettre, c’est la plus grande politesse que les maîtres, les professeurs et les parents puissent faire à leurs enfants. » - Gilles Vigneault

La vie réussie de Gilles Vigneault

4 ) Chloé Sainte-Marie : artiste multidisciplinaire, chanteuse, comédienne, aidante naturelle et amoureuse

En arrivant sur les lieux de l’entrevue, l’animateur a rapidement réalisé que partout sur les murs de cette exposition consacrée à Gilles Carle, on voyait Chloé partout. Il a alors parlé avec elle d’une histoire d'amour absolu et du sens de la vie quand une partie de nous nous quitte. L'identité, la mort et l’amour sont au cœur de cette entrevue.

"

5 ) Benoît Lacroix : centenaire, homme de foi, intellectuel et grand communicateur

Alain Crevier me dit que Benoît Lacroix était une référence pour lui; il est mort en 2016. Un communicateur hors pair qui arrivait à bien exposer ses perspectives et idées sur le sens de la vie. Il a été une personnalité charnière entre le Québec religieux et non religieux.

Le regard lumineux de Benoît Lacroix

En voulez-vous plus? Voici trois autres suggestions bonus :

Pour le discours qu’elle tient sur les immigrants et qui n’est pas assez souvent entendu : l’auteure Kim Thúy

Pour son livre La présence pure et son discours sur l’alzheimer : le poète Christian Bobin

Pour sa façon bien à lui d’arriver à élever chaque individu qu’il rencontre : le moine bouddhiste Matthieu Ricard

Je me suis tout de même demandé, à long terme, quel effet peuvent avoir toutes ces rencontres sur la vie d’un homme.

Alain Crevier me dit que ce travail, pour lequel il a d’abord été surpris d’être choisi, a complètement changé sa vie. Il n’était à la base pas enclin aux questionnements existentiels. Comme journaliste, il voyait passer les mauvaises nouvelles à longueur de journée, et chacune des rencontres l’a transformé. Aujourd’hui, il croit en l’homme. Il croit en l’humanité qu’il y a en nous. Il réfléchit sur la vie et la mort. Il se dit reconnaissant d’avoir eu cette chance professionnelle. Même si l’émission s’arrête, le discours philosophique est à son avis peut-être encore plus important aujourd’hui qu’il y a 45 ans.

Pour finir en beauté, c’est l’ami de l’émission Frédéric Lenoir qui sera l’invité en début d’émission le 12 mai prochain, la suite sera une rétrospective des plus récentes années de l’émission.

***

Second regard

ICI Télé