La maison bleue : une nouvelle comédie à saveur politique

Ça donne la série La maison bleue, clin d’œil à la Maison-Blanche de nos voisins du sud. Le tournage commence dès le 6 mai 2019, pour un visionnement en rafale sur ICI Tou.tv Extra en mars 2020.

Un Québec séparé qui tergiverse

L’histoire se passe en 2016. Nous sommes alors dans un système calqué sur la politique américaine, gouvernés par le quatrième président de l’histoire du Québec indépendant, Jacques Hamelin (Guy Nadon), aux prises avec un gros problème entre les mains, car après 25 ans de séparation d’avec le Canada, la nation n’arrive pas à se sortir d’un débat identitaire, et la question qui résonne dans la population est : devrait-on retourner au sein du Canada?

De plus, les États-Unis veulent troquer un bout de la Floride contre un peu de notre Côte-Nord. C’est un pensez-y-bien.

La vie des gens sur fond de politique

Les 10 épisodes de la série se déroulent dans l’univers politique, mais reste aussi près de la vie quotidienne publique et privée des personnages : vie de famille, discussion père-fille, chicanes avec le voisin désagréable, alouette.

Ils veulent nous faire rire

En conférence de presse, Ricardo Trogi dit vouloir mettre de l’avant la connerie, et que s’il y a un mot à retenir, c’est « comédie ».

Il raconte la première scène où le président Hamelin a bien des difficultés à recevoir sa commande… au Asthon. Bref, on sent déjà la satire et les personnages solides et maladroits.

On nous dit d’emblée que la série n’en est pas une qui prendra position dans le réel débat québécois. On veut rire de la politique, on ne veut pas en faire. Même ceux qui ne s’y intéressent pas pourront y trouver leur compte.

La maison bleue Photo : KOTV/Arcouette&Co.

La distribution

En plus de Guy Nadon dans le rôle du président Hamelin, Anne-Marie Cadieux incarnera sa femme, la première dame du Québec. Le duo partagera l’écran avec Mireille Turcotte, Anyjeanne Savaria, Roger Léger, Geneviève Schmidt, Dominique Paquet, Richardson Zéphir, Daniel Savoie, Myriam Leblanc, Frédéric Pierre et plusieurs autres.

Nous vous tiendrons au courant de la production de cette série qui laisse miroiter de grandes promesses avec cette belle distribution, mais aussi ce quatuor d’auteurs qui offrent habituellement des histoires réussies – ce sont des pros!