Une prestation de Laurence Nerbonne à Bonsoir bonsoir!

La chanson Fausses idoles fait partie de Feu, le nouveau disque hip-hop de Laurence Nerbonne. Dans cette chanson, elle parle de l’espoir qu’elle nourrit envers la nouvelle génération, qui désire se libérer de ses idoles pour vivre de façon plus authentique.

Regardez la prestation :

Dans son deuxième album, l’artiste se livre davantage que dans le premier, et elle pense que tout le monde peut s’y reconnaître.

Plus on évolue dans notre carrière, plus on se permet de dire des choses.

Laurence Nerbonne