ICI Laflaque : les meilleurs moments avec Céline Dion

Pour sa 15e année, ICI Laflaque n'a pas épargné Céline Dion. L'émission accueille la plus internationale des chanteuses québécoises, la petite fille de Charlemagne elle-même : c'est Céliiiiiiine! Oh qu'elle s'en souviendra, de ses 50 ans! Et si elle cherche à s'en sauver, eh bien qu'elle take a kayak!