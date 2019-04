Omar Khadr : le long chemin vers la liberté

Omar Khadr libéré

Bien que libéré sous conditions depuis 2015, et pleinement libre depuis moins d'un mois, celui qui a été accusé d’avoir tué le sergent américain Christopher Speer lors d’une attaque à la grenade en Afghanistan alors qu’il n’avait que 15 ans a entraîné de vives réactions à titre d’invité.

Omar Khadr est le premier mineur à avoir été accusé de crimes de guerre depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il a été incarcéré à la prison de Guantánamo et au Canada pendant près de 13 ans.

Malgré sa récente libération, il continue de diviser l’opinion publique. Sa présence à l’émission durant la semaine de Pâques a ainsi choqué les moins laïques du pays et les défenseurs du soldat américain, qui lui reprochent notamment d’avoir touché en 2017 une indemnité de 10,5 millions de dollars pour la violation de ses droits constitutionnels par le Canada.

Pour mieux comprendre ce personnage ayant affiché un grand calme et un état d’esprit positif lors de l’entrevue avec Guy A. Lepage, voici quelques liens éclairants :

Christian Bégin et Pretzel

Invité sur le plateau de TLMEP pour présenter Les lauriers de la gastronomie québécoise, Christian Bégin revient sur les critiques à l’encontre de Pretzel, la transsexuelle qu’il incarne dans la websérie M’entends-tu?, une comédie dramatique écrite par Florence Longpré. Avec son plaidoyer pour le métier d’acteur, Christian Bégin revient aux fondamentaux, en expliquant que l’interprétation d’un rôle nécessite toujours une certaine forme d'appropriation culturelle.

Entrevue avec Christian Bégin et Antonin Mousseau-Rivard

La réalisatrice Monia Chokri finaliste à Cannes

C’est avec émotion que la grande actrice et réalisatrice Monia Chokri célèbre la nomination de son film La femme de mon frère au Festival de Cannes dans le volet Un certain regard. Avec cette œuvre cinématographique qui traite des relations fusionnelles, elle s’affirme haut et fort, et elle revient sur les difficultés que rencontrent les films québécois pour être distribués en salle au Québec.

Entrevue avec Monia Chokri et Anne-Élisabeth Bossé

Woody Belfort : une entrée spectaculaire

Enfin, celui qui rêve de participer aux Jeux paralympiques a été l'étoile du match ce dimanche. Woody Belfort, culturiste et médaillé de bronze en basketball aux Jeux du Canada, a descendu les marches du décor de TLMEP en fauteuil roulant et fait un concours de pompes avec Antonin Mousseau-Rivard. Selon lui, « la définition de la limite, c’est ce que l’esprit impose ». Revoyez l'entrée haute en couleur du P. K. Subban du basketball en fauteuil roulant.