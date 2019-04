ICI Télé : la semaine du 13 avril en images

Cette semaine, on a dû dire au revoir avec émotion au poste de quartier de District 31, pour un été de congé bien mérité pour les policiers. On a vécu un moment troublant de la vie de Sylvie Bernier dans un documentaire présenté à Doc humanité et on a bien rigolé, ou réfléchi, avec Jean-Philippe Wauthier et les nombreux invités de Bonsoir bonsoir! Voyez ou revoyez les événements marquants d'ICI Télé dans l'album photos de la semaine.