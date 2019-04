District 31 débarque dans le studio de Bonsoir bonsoir!

Gildor Roy, le chanteur

L’animateur qui honore habituellement ses invités d’une présentation comico-baveuse a laissé toute la place à Gildor Roy, qui l’a fait avec bonheur en revêtant son blason de chanteur country.

Il faut écouter la chanson pour savoir qui est la personne mystérieuse qui fait du karaté, qui collectionne les kimonos et qui est très riche.

Une chanson de Gildor Roy

Un tournage à haute intensité

Dès le début de cette émission, les comédiens se sont lancé des fleurs. Il y a une complicité évidente entre eux. Chacun leur tour, ils ont exprimé leur amour. Et de façon très pragmatique, Vincent Guillaume-Otis a expliqué que 150 jours de tournage, à 12 heures par jour, ça tisse des liens solides.

Jouer dans District 31

Commandant Chiasson : un beau rôle de composition

Jean-Philippe a demandé à Gildor Roy de qui lui venait son inspiration pour son rôle, le comédien a spontanément répondu :

« Mon père. Regarder par-dessus mes lunettes, c’est une habitude de mon père. Et dans la façon de discuter avec les gens et de les chicaner, c’est Paul Arcand. Et il le sait. Je lui ai dit. Mais, je ne pense pas nécessairement à lui chaque fois que je lis mes textes en me disant : mais qu’est-ce que Paul Arcand ferait? *rire* »

Gildor Roy dans le rôle du commandant Chiasson

La première fois de Cynthia Wu-Maheux

Dès l’âge de 8 ans, la comédienne savait qu’elle voulait faire ce métier. Bien qu’elle joue depuis longtemps, c’est grâce à District 31 qu’elle a été invitée pour la première fois dans un talk-show télé. Jean-Philippe a donc sauté sur l’occasion pour faire une entrevue en solo.

La première entrevue de Cynthia Wu-Maheux dans un talk-show

Le questionnaire pour les plus grands fans de District 31

Pour montrer que District 31, c’est un peu le Game of Thrones du Québec, Jean-Philippe Wauthier a sorti quelques théories écrites par des fans, pigées sur Internet.

L’équipe a également mis au défi un des plus grands fans du Québec, Fernard Otis, le père de Vincent-Guillaume.

Jeu-questionnaire avec le père de Vincent-Guillaume Otis

La conclusion de la saison de District 31 aura lieu ce soir, mais on en entendra parler probablement tout l’été ou presque, car on n’arrête pas les fans si facilement.

