District 31 : une finale inattendue qui prend au cœur

Isabelle a décidé de remettre son badge de police après avoir vécu des émotions fortes cette semaine lorsque le jeune Marius a avoué avoir tiré sur le conjoint de sa mère.

J’étais tellement soulagée d’avoir pris cette décision, mais en même temps, j’ai le cœur qui va me sortir de la poitrine parce que j’ai pas de mots pour dire à quel point je vous aime. Mais j’ai compris que j’étais vraiment rendue au bout du chemin. Que même si j’ai le 31 tatoué sur le cœur, j’ai donné tout ce que j’avais à donner. [...] Mais je ne suis plus capable. Le peu qui me reste, je vais le garder pour moi, ok? […] Je voulais vous dire merci pour tout. Isabelle à la gang du 31

Isabelle Roy qui fête son départ avec l'équipe du 31. Photo : Aetios Productions

Denis Larose et Bob Lamarre se sont laissé berner par François Labelle qui s’est fait complice avec la police et les services secrets. Bob Lamarre croyait avoir récupéré le disque dur comprenant les enregistrements électroniques de Phaneuf, mais il s’est fait refiler un GPS qui a permis à Laurent Cloutier de localiser leur cachette.

Laurent Cloutier qui tire sur Denis Larose. Photo : Aetios Productions

T’es pas mal plus intelligent que lui. Y’a couru après le trouble d’avoir sorti son arme après qu’on vous ait arrêté. Cloutier à Lamarre

Y’était pas armé. Lamarre

Je te dis que oui, moi. On était cinq à le voir. Six, en fait. Parce que tu vas comprendre que t’as intérêt à avoir vu la même affaire que nous si tu veux avoir un semblant de vie un jour. Cloutier à Lamarre

Bruno s’apprête à bloquer la route à Dubeau durant la chasse policière effrénée visant à attraper l’homme le plus recherché au Canada, mais son bref moment d’inattention en essayant de raccrocher son émetteur radio tourne au cauchemar.

Bruno Gagné qui hurle de désespoir. Photo : Aetios Productions

Est-ce que Bruno pourra se remettre de cet événement tragique? Il venait à peine de tourner la page sur les événements douloureux de sa vie personnelle et la perte de sa famille. Pourra-t-il continuer à être enquêteur aux homicides? Est-ce que Yanick Dubeau sera enfin capturé pour le bien de tous? Est-ce que la famille du 31 s’agrandira?

En attendant le retour des personnages de Luc Dionne en septembre 2019, revoyez la finale ou tous les épisodes de la troisième saison sur ICI Tou.tv.

Pour ceux qui se posent la question, la chanson qui joue lorsqu’Isabelle sort démolie de l’interrogatoire avec le jeune Marius, c’est Maman, de Beyries, et lorsqu’elle fait ses adieux à la gang du 31, c'est The Catcher in the Rye, de Elephanz.

District 31, du lundi au jeudi à 19 h

