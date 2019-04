Yanick Dubeau en thérapie.

Avouez que vous avez un brin de fascination pour Yanick Dubeau. Que peut-il bien se passer dans sa tête de psychopathe? Grâce à une consultation qu'il a eue avec le psychologue Michel Trudeau, on peut en savoir plus sur son enfance, sa rencontre et sa liaison avec Paule Lefebvre, et sa haine envers les escortes.