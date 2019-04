L’ex-plongeuse Sylvie Bernier brise le silence

Extrait de l'émission Sylvie Bernier : le jour où je n'ai pas pu plonger

Longtemps, Sylvie Bernier a préféré rester muette sur le départ prématuré de Raphaël. Il faut dire que les séquelles ont été nombreuses. D’ailleurs, si le temps a favorisé la guérison des plaies, les cicatrices, elles, s’avèrent toujours bien apparentes dans le cœur de l’ex-athlète olympique.



La tragédie s’est déroulée le 24 juillet 2002, lorsque Sylvie Bernier, son frère et sa femme, ainsi que leurs enfants, participaient à une excursion en canot sur la rivière Nouvelle en Gaspésie. Malgré l’apparence d’abord sécuritaire de l’activité nautique, cette dernière tourne au cauchemar. Raphaël, alors âgé de 5 ans, se noie sous les yeux de sa famille.



Pendant de nombreuses années, le quotidien de Sylvie Bernier se révèle ébranlé, notamment par un imposant sentiment de culpabilité. « L’absurdité est que je suis une plongeuse et que je n’ai pas pu plonger ce jour-là pour sauver la vie de mon neveu », explique-t-elle à Radio-Canada. Selon les experts, les circonstances étaient si dangereuses que si elle décidait de plonger, elle y laissait sa peau.



Dans ce documentaire d’une heure, réalisé par Lisette Marcotte, le public est invité à entrer dans l’intimité de cette famille, à la fois déchirée et unie par la tragédie. Sylvie Bernier, son frère et sa belle-sœur nous invitent à nous rendre sur le lieu du décès, une incursion qui se révèle aussi bouleversante qu’éclairante. Au terme de ce reportage, impossible de croire que quiconque est l’abri de la noyade. Sylvie Bernier : le jour où je n’ai pas pu plonger s’avère une véritable prise de conscience.



Mission Plouf : pour sensibiliser les enfants

Mission Plouf, un jeu interactif pour prévenir la noyade chez les enfants. Photo : Radio-Canada

En complément au documentaire, des contenus ludiques, destinés aux enfants de 6 à 10 ans, ont été développés en collaboration avec la Société de sauvetage du Québec en lien avec son programme Nager pour survivre MD, dont Sylvie est la marraine d’honneur. Ce programme a pour but de prévenir la noyade chez les enfants par l’apprentissage, dans le plaisir, des bases de la natation et des règles de sécurité dans l’eau.

Interactif et instructif, Mission Plouf proposera des jeux, un quiz et des capsules animées portant sur la prévention de la noyade. Il sera disponible dès le 13 mai dans la zone Jeunesse de Radio-Canada.ca.

Le livre Le jour où je n’ai pas pu plonger, publié aux Éditions La Presse, est également en librairie depuis le 8 avril dernier.