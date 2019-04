District 31 joue avec nos nerfs

Cette semaine, Pouliot ne lâche pas le morceau avec les motards et tient tête à Chiasson. Les services secrets enlèvent Donald Welsh et obtiennent des aveux par la force. Bruno a la peur de sa vie à cause de Dubeau. Et Patrick ouvre son cœur à Noélie. Voici un résumé des intrigues de la semaine du 8 avril.