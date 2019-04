Ouvrez les guillemets : taquiner les livreurs à leur insu

L'émission Ouvrez les guillemets terminera sa deuxième saison cette semaine et présentera pour l'occasion des extraits inédits et les meilleurs moments de l'année. Parmi ceux-ci, mentionnons les segments où François Morency, Mehdi Bousaidan et Anaïs Favron doivent commander de la nourriture et mentionner le plus de titres de chansons d'un artiste aux livreurs qui se présentent à la porte. Rigolade et malaises assurés!