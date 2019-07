Véronique Cloutier annonce une 3e saison pour 1res fois

Lors de cette dernière, Louis Morissette était l’un des deux invités. L’équipe en a profité pour créer un moment fort en émotion; les trois enfants des Morissette ont pris d'assaut la scène pour chanter Je serai là pour toi. Le principal intéressé a dit qu’il ne lui a fallu que 36 secondes avant de fondre en larmes.

« Mes enfants, mon rôle de père, c'est l'affaire que j'aime le plus au monde, et j'espère avoir une influence positive sur eux. »

Les coulisses - Louis Morissette Marianne St-Gelais

L’athlète Marianne St-Gelais, également invitée de l’émission, a quant à elle pleuré de fierté devant la pluie d’éloges de la part de ces amis et collègues sportifs de haut niveau évoquant l’héritage qu’elle laisse derrière elle.

« Je pense vraiment que ces personnes-là ont eu une influence sur l'athlète que je suis devenue, mais sur la personne aussi. C'était touchant de constater que ce que je veux qui reste reste. »

Après la pléiade d’invités intéressants et bons joueurs de cette saison, on peut essayer de deviner qui passera sur le plateau lors de la prochaine année! On attend vos prédictions!

1res fois

ICI Télé