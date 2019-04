District 31 : la liste des victimes s’allonge

Julianne Simoneau, la maîtresse de François Jalbert, n’a pas eu vraiment le choix de faire une déposition pour corroborer le témoignage de Dubeau.

J’ai rencontré le directeur François Jalbert pendant une soirée-bénéfice en décembre 2015. [ ] C’est là que madame Paule Lefebvre est venue me voir pour me dire que François voulait passer un moment avec moi après la soirée. C’est comme ça que notre histoire a débuté. On est allés deux fois en vacances au condo de Paul Daviaux. Chaque fois, Paule m’a remis 5000 $ pour ma semaine. Payé par Daviaux lui-même.

Pouliot est sous le choc quand Labelle lui avoue la vérité sur la technologie d’écoute électronique illégale développée par Dany Leclerc, mais il est surtout en colère contre Patrick, qui a caché ce qu’il savait.

« Toi, est-ce que tu savais ça que Kevin Nadeau a contacté les Sixers pour mettre un contrat sur ta tête en échange de la technologie d’écoute électronique illégale? » – Pouliot, s’adressant à Patrick

« Oui je le savais. » – Patrick

Oui je le savais. Je sais toute ce qu’il y a à savoir dans cette histoire-là, calme-toi, là. Steph, t’es pas juste un partner, t’es mon chum. Je pourrais tuer pour toi. Mais je te demande une affaire : on laisse toute ça derrière nous, ok? La canne de verre est fermée, on l’ouvre plus. Ça donne rien, crois-moi.

Patrick