Lumière sur Virginie Cummins, la choriste d’En direct de l’univers           

Immédiatement après la dernière émission de la saison mettant en vedette Chantal Machabée, l’animatrice a invité les gens à poursuivre le plaisir pour une petite fête de fin de saison en direct sur le web. C’est à ce moment que la choriste principale a compris, en même temps que les téléspectateurs, qu’on allait célébrer son univers.

La prolongation - Dans l'univers de Virginie Cummins

Se sont succédé durant une quinzaine de minutes sa bonne amie Nancy Fortin, Kim Richardson, son amoureux Patric McSween, Breen Leboeuf et Denis Miron.

Depuis quelques années qu’on réclamait sur la page Facebook de l’émission qu’on mette sous les projecteurs l’univers de Virginie Cummins. Voilà maintenant chose faite, et ça nous a donné envie d’en savoir plus sur la fidèle choriste. Nous l’avons rencontrée au lendemain de l’émission.

Comment avez-vous réagi, lorsque vous avez réalisé que vous étiez le sujet de cette prolongation? Vous vous y attendiez un peu, ou pas du tout?

Je ne m’y attendais pas du tout. J’étais vraiment sous le choc, et j’ai pensé qu’après la première chanson ou la deuxième, France passerait à quelqu’un d’autre. Je lui ai dit : "Pince-moi, dis-moi que je rêve!"

Je voyais souvent les commentaires sur les réseaux sociaux de gens qui souhaitaient mon univers, mais je me disais qu’ils avaient mal compris le concept : ça prend une personnalité connue pour être dans la chaise de l’invitée. Les gens ne me connaissent pas, voyons!

Ça ajoute à l’effet de surprise, disons!

Virginie Cummins Photo : ATTRACTION IMAGES/Éric Myre

Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours? Qu’est-ce qui vous a amenée à être choriste principale pour En direct de l’univers?

J’ai travaillé plusieurs années avec Scott Price, j’étais sa choriste principale. Il m’engageait pour le Gala Artis et celui des prix Gémeaux, pour Juste pour rire et aussi pour des contrats en studio pour plusieurs artistes avec qui il travaillait à l’époque. Il m’a également engagée pour le gros spectacle de Céline Dion sur les plaines d’Abraham à l’occasion du 400e de Québec. Et quand on l’a appelé pour être chef musicien pour l’émission En direct de l’univers, en 2009, il m’a prise dans l’équipe. Je me rappelle qu’à l’époque, alors que j’étais peu connue, la production de l’émission avait suggéré à Scott de prendre Annie Villeneuve comme choriste, et Scott avait insisté pour que ce soit moi! Je lui dois beaucoup.

Vous êtes à l’émission depuis le début, en 2009. C’est vrai que vous n’avez manqué aucune émission?

Je suis choriste pour En direct de l’univers depuis l’émission pilote! Et malgré deux grossesses, je n’ai jamais manqué une émission. Et je n’ai pas l’intention d’en manquer non plus. (rire)

Quel style musical préférez-vous ou avec lequel êtes-vous le plus à l’aise?

Ouf, c’est une question difficile. J’ai eu de nombreux groupes de musique étant jeune, et de styles différents. J’ai fait mon DEC et mon baccalauréat en chant jazz, j’ai eu des gérantes avec qui on envisageait une carrière de soliste R’n’B, et j’ai fait beaucoup d’événements d’entreprises où je chantais de la pop et du disco pour faire danser les gens.

J’ai un faible pour la musique acoustique guitare-voix, mais j’ai aussi un gros penchant pour la musique country. Pour être franche, ce serait plus facile de répondre à la question inverse, les styles dans lesquels je me sens le moins à l’aise sont le heavy métal et l’opéra.

Votre chanson Karaoké : Like the Way I Do – Melissa Etheridge Votre chanson sur la route : Kelly Joe Phelps – l’albumSlingshot Professionals au complet. La première chanson que vous avez chantée sur une scène : Nothing Compares 2 U, de Sinead O’Connor Un plaisir coupable : Copacabana, de Barry Manilow Une chanson qui vous émeut : Greenhouse, deThe Bros. Landreth Une chanson de voyage : Tamally Maak, de Amr Diab, me rappelle un voyage au Maroc Une chanson qui vous fait du bien : Stop This Train, de John Mayer

Votre plus beau souvenir d’En direct de l’univers?

Spontanément, je répondrais l’univers de Jean-Marc Parent. Chantal, la gérante de celui-ci, qui était aussi sa conjointe, devait chanter une chanson qui s’appelle A Thousand Miles. Je ne la connaissais pas vraiment et je n’ai pas pensé devoir l’apprendre pour l’aider, car elle la maîtrisait bien, et durant toutes les répétitions, elle ne s’était jamais trompée. En direct, elle n’a pas été capable de chanter plus que quelques mots, trop prise par l’émotion. Jean-Marc aussi était en larmes. J’ai dû prendre une décision rapide et chanter toute la chanson, prête à arrêter si jamais Chantal recommençait à chanter. Ce qu’elle n’a jamais fait, car l’émotion était trop forte. Quand l’émission a été terminée, je me suis empressée d’aller voir Jean-François Blais, le réalisateur, pour lui demander si j’avais fait le bon choix, il m’a assuré que oui, et que ça avait donné quelque chose de magique. Une fois que j’ai regardé le résultat à la maison, j’ai décidé de ne plus jamais douter de mes choix, surtout ceux qui sont faits spontanément dans le feu de l’action.

Avez-vous un souvenir cocasse?

Incontestablement le panneau qui tombe durant l’émission consacrée à Serge Postigo, juste devant lui et France, avant qu’un numéro commence! J’angoisse encore à cause de ce panneau quand il monte ou descend trop vite!

En direct de l’univers sera de retour à l’automne 2019.