Unité 9 - le documentaire La justice réparatrice

C’est quoi, la justice réparatrice?

La justice réparatrice permet à un offensé, quelqu’un qui a été victime, de livrer son [témoignage] à un offenseur qui a commis un crime apparenté. C’est-à-dire, moi j’ai été violée, j’ai la chance de rencontrer quelqu’un qui a violé une femme et je peux lui dire tout ce que ça m’a fait dans la vie. Et l’offenseur, lui, il répond à ça. Il a été préparé à rencontrer une victime, et la victime a été préparée à cette rencontre-là. Danielle Trottier

« On parle d’écoute. As-tu entendu ma douleur? J’ai entendu ta douleur et j’en suis extrêmement désolé. » – Danielle Trottier

« De ne pas être entendue, c’est la première chose dont [les victimes] se plaignent, dans toutes les formes de justice qu’elles ont eues. Et la justice réparatrice s’arrête à ça. »

À quoi s’attendre dans le documentaire?

On suit trois femmes victimes de graves agressions sexuelles, dont deux dans leur enfance. Elles racontent ce que leur a apporté cette expérience dans laquelle leur interlocuteur a assumé pleinement son geste, contribuant à les libérer de nombreuses années de culpabilisation sous-jacentes et de mépris de soi. Des meurtriers ont aussi retrouvé un peu de dignité dans ce processus. Victimes et détenus, qui ne savent pas à quoi s’attendre au préalable, constatent souvent qu’un environnement de violence et de souffrance est à l’origine de ce qu’ils ont vécu par la suite. Des représentants de la communauté témoignent aussi de l’effet de ces rencontres auxquelles ils ont assisté.

Plusieurs victimes et agresseurs disent qu’il y a un avant et un après.

Ça a mis des mots sur mes maux. Tu m’as redonné ma vie. Je n’en avais pas, de vie. une victime à un offenseur

